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Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geldi

Ekonomi Haberleri

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 71 kuruş indirim geldi. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 20 lira 96 kuruşa, Ankara'da 21 lira 36 kuruşa, İzmir'de ise 21 lira 42 kuruşa geriledi.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 71 kuruş indirim geldi.

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 20 lira 96 kuruşa, Ankara'da 21 lira 36 kuruşa, İzmir'de ise 21 lira 42 kuruşa geriledi.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

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