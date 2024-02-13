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Araç sahipleri dikkat! Motorine gece yarısı 2 lira 55 kuruş zam geldi

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Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısı itibarıyla motorine 2 lira 55 kuruş zam geldi. Fiyat artışıyla beraber İstanbul'da motorinin litresi 44 lira 23 kuruş, Ankara'da ise 45 lira 6 kuruş oldu.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorine bu gece yarısından itibarıyla 2 lira 55 kuruş zam geldi.

İSTANBUL'DA MOTORİNİN LİTRESİ 44 LİRA 23 KURUŞ OLDU

Pompaya yansıyan fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 44 lira 23 kuruş, Ankara'da ise 45 lira 6 kuruşa çıktı.

Araç sahipleri dikkat! Motorine gece yarısı 2 lira 55 kuruş zam geldi

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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Yorumlar (3)

Tutankamon Hoca:

Gabarda bilmem kac nbin varil petrol bulduydu ip gibi akıyordu ya olsun ghemde direk işlenmeden kullanabilecek en iyisinden zam geldi ama hala seciliyoresa bu eğitimi sıfırladıklarını halkın proteinsiz kaldıgını gösteri,r

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Merdan:

Gabarda petrol bulduk yine.

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Mark Kolçak:

Tek çözüm.. golf arabalarının üzerine bir muşamba takmak ve çatısına bir güneş paneli.

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