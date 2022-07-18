Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Benzine 96 kuruş indirim geldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Son dönemde gelen zam haberleriyle araç sahiplerinin keyfini kaçıran benzine bu kez indirim geldi. Benzinin litresi bu gece yarısından itibaren 96 kuruş düştü.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 23 lira 66 kuruştan 22 lira 70 kuruşa geriledi. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 23 lira 78 kuruştan 22 lira 82 kuruşa indi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.