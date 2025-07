Araç Pert Oranı Yüzde 60 Olarak Belirlendi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yapılan yeni düzenlemenin ardından araçlarda pert oranı yüzde 60 olarak belirlenirken, yeni oranla birlikte milli servet olarak görülen araçların piyasadan kalkması engellenecek.

Kayseri'de sigorta eksperliği yapan Hüseyin Nazmi Öncel, düzenlemenin kamu yararı gözetilerek yapıldığını düşündüklerini söyleyerek, "Öncelikle araçların ağır hasar süreçleri konusunda daha öncesinde bizim bağlı olduğumuz bir yönetmelik vardı. Ancak bu yönetmelikte bazı şeyler net ve şeffaf değildi. Şu anda yeni çıkan yönetmelikle birlikte en azından bilinmeyen, kapalı olan durumlar aydınlandı. Her şeyin tanımlanması yapıldı, yetkileri atandı. Bu süreç bize ne getirecek dersek de bunun kamu yararı gözetilerek yapıldığı kanaatindeyiz. Ayrıca pert sürecinde olan araçların süreçlerini daha da kısaltacağı yönünde düşüncelerimiz mevcut. Daha önce sigorta şirketlerinin farklı uygulamaları sebebiyle süreçte yaşanan tıkanmaların önüne geçileceğini düşünüyorum. Bununla birlikte her şeyin kanunla belirtilmiş olmasının artıları da artık bir kaza sonrasında sigortalı aracın sahibinin hasar tespitine göre aracın pert olup olmayacağı ile alakalı kafasında soru işaretleri gitmiş ve sürecin daha da hızlanması konusunda kimsenin kafasında soru işareti kalmamış olacak. Bunun bize getirisi nedir dersek de; yüzde 60 oranında bir hasar sunuyor. Sonrasında mesela yüzde 100 hasar olması durumunda bu araç tamamen trafikten çekilerek hurda işlemi görmüş olacak ve tekrar trafiğe girmesi engellenmiş olacak. Vatandaş ve kamu yararı gözetilmesi konusunda bir arabanın yüzde 60'a gelmeden de pert olması söz konusu olacak. Buradaki kriterlerde tespit edilmiş 11 tane ana parça var. Ana şasi, direkler gibi parçalar aslında can güvenliğini sağlayan, araçta can kaybını önleyen kafes olarak nitelendirdiğimiz ana parçalardır. Bu parçaların hasar alması durumunda onarılıp onarılamayacağı veya eksper kanaati ile pert olup olmayacağına karar verilecek" dedi.

Düzenleme ile milli servetin korunacağını söyleyen sigortacı Yakup Göktaş ise, "Sigorta şirketleri herhangi bir aracın kaza yapması sonucunda kiminde yüzde 20, kiminde yüzde 30, kiminde de yüzde 50 olarak yani sigorta bedelinin yüzde 50'si veya altında olduğunda pert işlemi yapıyordu. Şu anda bir standart geldi. Bundan sonra bu oran yüzde 60 olacak. Yani sigorta bedelinin yüzde 60'ı oranında hasar meydana gelirse o zaman pert işlemi yapılacak. Yüzde 60'ın altında olacak olursa da pert işlemi yapılmayacak, direkt araç tamir görecek. Bunun sebebi de daha önce şirketler en ufak bir hasar durumunda pert işlemi uyguluyordu. Burada da piyasadaki araç sayısının ve parça fiyatlarının dengesi bozuluyordu. Şimdi yeni bir kanunla bunu dengelemeye çalıştılar ve devam edecekler. Yüzde 60'a kadar hasar olduğu sürece örnek veriyorum 1 milyon TL'lik bir araç var, 600 bin TL bir hasar meydana geldi. O zaman aracın pert olma ihtimali daha yüksek olacak. Hasar bedeli yüzde 50'yse eğer pert işlemi yapılmayacak ve araç tamirat görecek. Yani herkesin istediği gibi aracı pert etme şansı da ortadan kalkmış oldu. Burada amaç şu; birincisi bir milli servet. Yüzde 20 ile pert işlemi yapılıyordu ve araç piyasadan kalkıyordu, parçalar değerlendirilmiyordu. İkinci olarak da vatandaş en ufak bir hasarında pert işlemi istiyordu. Bunu da ortadan kaldırmak amacıyla yapıldı. Aslında bir nevi artık hasarımız olsa dahi orijinal bir şekilde yapılacağı için araçlarımıza binebileceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ