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Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı

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Araç muayenesinde yetkili tek kuruluş olan ve ücretlerdeki artış nedeniyle sıklıkla eleştirilerin odağında yer alan TÜVTÜRK'te muayene ücretinde 2017 yılından bu yana yüzde 818'lik bir artış oldu.

Zorunlu araç muayene ücretlerindeki yükseliş 6 yılda katlandı. 2024'te yüzde 61 zamlanan araç muayene ücretlerindeki artış 2017'den bu yana ise yüzde 818.6 arttı. Araç sahiplerinin rutin aralıklarla TÜVTÜRK'e yaptırmak zorunda oldukları araç muayene ücretinin bedeli 1.130 TL iken bu yıl 1.821 liraya çıktı.

FAHİŞ ARTIŞLARIN ÖNÜNE GEÇİLEMEDİ

Araç muayene ücretlerinde 2017'den bu yana yaşanan yükseliş, fahiş artışı gözler önüne serdi. 2017'de 198.24 TL olan araç muayene ücreti yüzde 14'lük artışla 226.56 TL'ye, 2019'da yüzde 23'lük artışla 279.66 TL'ye, 2020'de yüzde 22'lik artışla 342.20 TL'ye ulaştı. Araç muayene ücreti 2021'de de yaklaşık yüzde 9'luk artışla 372.88 lira oldu. 2022'de araç muayene ücreti yüzde 48 zamlandı ve 507.40 TL'ye çıktı.

GEÇEN YIL YÜZDE 222'LİK ARTIŞ OLDU

Sözcü'de yer alan habere göre; En yüksek artış ise geçen yıl yüzde 222 zam oranıyla gerçekleşti. 2023'te zorunlu araç muayene ücreti 507.40 TL'den 1.130 liraya ulaştı. Bu yıl ise araç muayene ücretindeki artışyüzde 61 oldu. 2017'den bu yana araç muayene ücretlerindeki artış ise yüzde 818'i aştı.2007'de özelleştirilen, Türkiye'de periyodik araç muayenesinde yetkili tek kuruluş olan TÜVTÜRK, ücretlerdeki artış nedeniyle sıklıkla eleştirilerin odağında yer alıyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Otomobil Finans Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (18)

CAN:

hiç bir amacı olmayan tamamıyla keyfi bir uygulama ile toplanan yandaş şirkete verilen ve paylaşılan ödül

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Solomon Kane:

emekliye gelince arpa tanesi kendilerine ve zamlara gelince bol kepçe oh ne ala memleket nasıl olsa gıkı çıkan yok

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YUNUS:

Tekel bir kurum olması sebebiyle at koşturuyorlar. Kesinlikle bir düzenleme yapılmalı yeter artık.

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2
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özgün özen :

rakip olmayınca . tek elden olmaz bu iş.

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3
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MASARİ:

Herşeye eyvallah da Tüvtürk e boşyere para bayılmak insanın zoruna gidiyor çok fahiş fiyatlar.

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Emrah Kurt:

özelleştirilmiş bir kurum olduğundan dolayı zamlara dur diyemiyorlar. Hanı diğer kurumları anlarım bir şeyler zamlanırda. bu kurum ne alıyorda zam yapıyor ? Bunların masrafı nedir ? ne masrafları var ? işçi maaşından başka

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Kemal Sağlam:

55 milyon dolar böyle çıkar ancak normal. Uzaya gitmek kolay degil

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meko:

Akaryakıt alırken zaten litre başına 10 lira ÖTV ödüyoruz,KDV ödüyoruz,motorlu taşıt vergisini ödüyoruz,2023 yılında ek olarak MTV alındı araçlardan birde muayene ücreti bu kadar zamlanması çok olmuş yazıktır günahtır bu millete

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Süleyman Sürücü:

Koyun sürüsü misali toplum oldukça daha bu millete az bile... Ye kürküm ye.....

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Uğur Deniz:

Sadece farları ve frenleri kontrol eden gbir kurum bu kadar para alacak ne iş yapiyorlar

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