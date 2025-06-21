Araç Muayene Ücretlerinde Kredi Kartı Komisyonuna Tepki

Araç Muayene Ücretlerinde Kredi Kartı Komisyonuna Tepki
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, araç muayene ödemelerinde kredi kartı ile yapılan ödemelere haksız komisyon alınmasının yasal olmadığını ifade etti. Bu durumun araç sahiplerine ek külfet olduğunu vurgulayan Palandöken, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini belirtti.

Araç muayenelerinde kredi kartı ile yapılan ödemelerden haksız komisyon alınmasının yasal olmadığının altını çizen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Üstelik daha önce de vurgulamamıza rağmen kredi kartı ile ödenen araç muayene ücretlerinden ortalama 150-200 TL komisyon farkı alınıyor. Yasal olmayan bu haksız kazanç vatandaşa ekstra külfetten başka bir şey değil" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, "Bu yıl Nisan sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 32 milyona yaklaştı. Bu araçların yaklaşık 10 milyondan fazlasını ise ticari araçlar oluşturuyor. Ulaşım sektöründeki taksi, kamyon, otobüs vb. gibi ticari araçların ilk bir yıldan sonra her yıl araçlarını muayene ettirme yükümlülüğü var. Her yıl daha da yükselen araç muayenesi hem ulaştırma sektöründeki esnafımızı hem de araç muayenesi gelen tüm vatandaşları zorluyor. Bugün bir bakkaldan ekmek, beyaz eşyacıdan buzdolabı veya konfeksiyondan elbise alındığı zaman kimse komisyon almıyor" dedi.

Araç muayene istasyonlarına araçlarını muayeneye getiren vatandaşlardan kredi kartı ile ödemelerde ek komisyon alınmasının haksızlık olduğunu vurgulayan Palandöken, "Bilindiği üzere araç muayene ücretleri her yıl yeniden değerlendirme oranına göre artış gösteriyor. 2025 yılında Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork araçların muayene ücretleri 2 bin 620,80 TL, Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tankerlerin 3 bin 543,60 TL, Römorklu, Römorksuz Traktör, Motosiklet ve Motorlu Bisikletlerin muayene ücretleri ise bin 334,40 TL oldu. Araç muayene bir gün geç yaptırınca hemen tüm araç sahiplerinden yüzde 5 gecikme bedeli alınıyor. Araçlarını muayeneye getiren vatandaşlarımız ödemelerini kredi kart ile yaptıklarında araç muayene ücretine göre komisyon kesilmesi adil değil. Farkın vatandaştan tahsil edilmesi adil bir hizmet anlayışıyla bağdaşmıyor. Ayrıca bu ek ücretin muayene randevusu alınırken belirtilmemesi ve vatandaşın bu durumu ödeme sırasında öğrenmesi doğru değil. Vatandaşlarımızın yaşadığı bu mağduriyet giderilmeli. Alınan ek ücretler geri iade edilmeli ve denetimler arttırılmalı" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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