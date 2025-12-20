Arabica Coffee House erişilebilirlik odaklı işbirliğine geçti

Arabica Coffee House, görme engelli bireyleri sosyal hayatta ve dijital dünyada özgürleştirmeyi amaçlayan BlindLook ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında erişilebilirlik odaklı hizmetlerini sürdürüyor.

Arabica Coffee House, BlindLook tarafından geliştirilen sesli simülasyon teknolojisiyle tüm şubelerindeki menü ve hizmetlerin sesli ve etkileşimli şekilde deneyimlenmesine imkan tanıyor.

Bu işbirliğiyle görme engelli müşterilerine yardım almadan özgürce hareket edebilecekleri bir hizmet sunan şirket, BlindLook'un global "EyeBrand" ağına dahil oldu.

Taraflar arasındaki işbirliğinin duyurulması ve kutlanması amacıyla İstanbul'da özel bir organizasyon düzenlendi. Duyuların başrolde olduğu "Kör Tadım" etkinliğinin gerçekleştirildiği organizasyona, görme engelli konuklar ve davetliler katıldı.

Katılımcıların gözleri kapalı şekilde kahveleri deneyimleyerek görme duyusu dışındaki diğer duyularına odaklandığı etkinlikte, görme engelli bireylerin dünyasını anlama konusunda empati köprüsü kurulması hedeflendi.

"Kendimizi borçlu hissediyoruz"

Arabica Coffee House Üst Yöneticisi (CEO) Sertaç Yalçın, AA muhabirine, marka olarak değerlerine bağlı ve topluma karşı sorumlu yapıları olduğunu belirtti.

Yalçın, elde ettikleri kazanımları topluma geri verme motivasyonuyla hareket ettiklerini vurgulayarak, "Devletimize, topluma ve son tüketicilerimize karşı kendimizi borçlu hissediyoruz. Bu borcu geri ödeme kültürüyle hareket etmeye çalışıyoruz ve bunu çok büyük samimiyetle yapıyoruz." dedi.

Spor sponsorluklarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerinin altını çizen Yalçın, Türk Milli Paralimpik Komitesi ve engelli milli sporcuların ana sponsoru olduklarına değindi.

Yalçın, BlindLook işbirliği sayesinde teknolojiyi kullanarak engelleri kaldırdıklarına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Görme engelli bireyler, bugün 200 civarında, 7 bölgede, 65'ten fazla kentteki kafelerimizin hangisine giderlerse gitsinler, BlindLook uygulamasıyla bütün engelleri ve yönlendirmeleri anlık betimlemeyle dinleyip, kimseye ihtiyaç duymadan lavaboları kullanabiliyor, alışveriş yapabiliyor, oturabiliyor ve merdivenden çıkabiliyor. Bütün engelleri 'görüp' anlık şekilde hareket edebiliyorlar."

Gerçekleştirilen kör tadım etkinliğinde davetliler için atölye çalışmasına da yer verdiklerine değinen Yalçın, engellilik kavramını bireyin bir özelliği olarak ele aldıklarını aktardı.

Yalçın, "Konu aslında engel değil, onların bir özelliği. Yani bizim göz rengimiz, saçımız, boyumuz gibi bir özellik. Onlar, bu özellikle var olabilecekleri ve bunun gündeme gelmeyeceği, kendini rahat hissedecekleri bir ortam istiyor. 2026'da görme veya fiziksel engelli olsun, tüketiciler ve misafirlerimiz için aktiviteler yapmaya, sivil toplum örgütleriyle çalışmaya ve bu workshopları yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Canlı bir şekilde mekanı tanımlıyor"

Arabica Coffee House Kurucu Ortağı Elif Ülger Yalçın da hem sosyal etki yaratmaya hem de sosyal fayda sağlamaya odaklandıklarını söyledi.

Engelsiz bir toplum içinde hep birlikte var olmaya çalıştıklarını dile getiren Yalçın, "Birlikte sosyalleşmeye, her tecrübemizi, her deneyimimizi birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda BlindLook ile yaptığımız çalışma, yapay zeka moduyla mekanları canlı olarak tarıyor." şeklinde konuştu.

Uygulamanın sadece yönlendirme yapmadığını, mekandaki detayları anlık olarak betimlediğini aktaran Yalçın, projenin Denizli'den Batman'a kadar tüm şubelerde hayata geçirildiğini ifade etti.

"Yapay zeka erişilebilirlikte bir devrim yaratıyor"

BlindLook İş Geliştirme Müdürü İlayda Çiçek ise bu uygulamayla görme engellilerin ürün ve hizmetlere daha rahat ulaşmasını sağladıklarını kaydetti.

Girişimin vizyonu ve gelecek hedeflerine değinen Çiçek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Görme engellilerin hem dijital hem de fiziksel tarafta ürünlere ve hizmetlere daha erişilebilir şekilde ulaşabilmesini sağlıyoruz. Fiziksel noktada, yapay zeka desteğiyle kendi uygulamamız üzerinden bir görme engelliye, mesela bu kafe içinde, nereye nasıl ulaşması gerektiğine dair adım sayılarıyla bir yönlendirme yapılıyor. Dijital tarafta da görme engelliler, dijital kanalları ekran okuyucu programlarla kullanıyor. Bu programların da WCAG standartlarında karşılanması gerekiyor."

Dijital dünyadaki erişilebilirliğin önemine dikkati çeken Çiçek, uluslararası standartların Türkiye'de yasal zemine oturmaya başladığını, markalara bu konuda danışmanlık verdiklerini aktardı.

Çiçek, yapay zeka teknolojisinin engelleri kaldırmada kilit rol oynadığına işaret ederek, gelecek dönemde daha geniş bir marka yelpazesiyle farklı sektörlerde de yer alacaklarını ifade etti.

Hedeflerinin herkes için eşit bir dünya olduğunu vurgulayan Çiçek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yapay zeka erişilebilirlikte bir devrim yaratıyor. BlindLook olarak da bu devrimin ön saflarındayız. Yapay zekayla markalara sunduğumuz hizmetleri genişleterek, görme engellilerin daha özgür, eşit ve herkes için aynı olan bir dünyada yaşaması için çalışacağız."