Araban Sarımsağı AB'de Tescil Edilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Araban sarımsağının Avrupa Birliği'nde (AB) tescili için son aşamaya gelindiğini bildirdi. Türkiye'nin AB nezdinde tescilli coğrafi işaretli ürün sayısı 14'e yükseldi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, coğrafi işaretli Araban sarımsağının Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescillenmesinde son aşamaya gelindiğini açıkladı.

Bakan Kacır, yazılı açıklamada Türkiye'nin bu yıl tescil edilen 6 coğrafi işaret ile AB nezdinde mevcut durumda 14 tescilli coğrafi işaretli ürünü bulunduğunu belirtti. Türk Patent ve Marka Kurumu'nca başvuru sürecinin yakından takip edildiğini kaydeden Kacır, AB nezdindeki tescil sayısının 2023 bitmeden 20'ye yükseleceğini duyurdu. AB Resmi Gazetesi'ndeki ilan aşamasının tamamlanması ile Araban sarımsağının da AB nezdinde tescil edileceğini aktaran Kacır, " Gaziantep'in önemli tarım ürünlerinden biri olan Araban sarımsağının AB'de tescillenmesi, yerel üreticilerimizin dünyaya açılmasına imkan sağlayacak" dedi.

AB'de tescilli Antakya künefesi, Aydın inciri ve kestanesi, Bayramiç beyazı, Çağlayancerit cevizi, Edremit zeytinyağı, Gaziantep baklavası, Gemlik zeytini, Giresun tombul fındığı, Malatya kayısısı, Milas zeytinyağı ve yağlı zeytini, Suruç narı, Taşköprü sarımsağı bulunan Türkiye, ilan aşamasındaki 7 ürün ile birlikte 47 ürün için tescil bekliyor.