Araban'da üretilen bala yoğun talep

Gaziantep'in Araban ilçesinde doğal ve organik bal üretimi yapan Şahin Özbeydilli, balın kilosunun 1000 TL'den satıldığını belirtti ve sahte balın arttığına dikkat çekti.

Gaziantep'in Araban ilçesinde doğal ve organik olarak üretilen bal yoğun talep görüyor.

Araban ilçesine bağlı kırsal Beydilli Mahallesi'nde doğal bal üretimi yapan 35 yaşındaki Şahin Özbeydilli, doğal ve organik olarak üretilen balın kilosunun bin TL'den satıldığını belirterek,"Son yıllarda özellikle glikoz ve şeker başta olmak üzere değişik katkı maddeleri kullanarak özellikle de arısız ortamda üretilen sahte bal, ucuz fiyatlarla piyasada satılıyor. Türkiye genelinde bala olan rağbetin artması üzerine biz de doğal ve organik bal üretmek amacıyla bölgemizde arıcılığa önem vermeye başladık. Doğal ve organik bal üretiyorum. Yıllık 800 ile 1 ton civarında bal üretiyoruz. Yoğun bir sipariş alıyorum"ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500

