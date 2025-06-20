arabam.com'da İkinci El Araç Piyasasına Dönüşüm: Kimlik Doğrulama Zorunluluğu

arabam.com Üst Yöneticisi (CEO) Önder Oğuzhan, Ticaret Bakanlığı tarafından 16 Haziran 2025'te hayata geçirilen kimlik ve yetki doğrulama zorunluluğunun, ikinci el araç piyasasında önemli bir dönüşüm sağladığını belirterek, "Bu düzenlemeyi, sektördeki güven ortamını güçlendirecek, kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçilmesine katkı sağlayacak ve tüketici haklarını koruyacak önemli bir adım olarak görüyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

arabam.com'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Oğuzhan, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) ikinci fazı kapsamında getirilen ve 2023, 2024 ve 2025 model taşıtlarla sınırlı olan düzenlemenin, 16 Haziran itibarıyla tüm taşıt ilanlarını kapsayacak şekilde genişletildiği bilgisini paylaştı.

Oğuzhan, "Bu düzenlemeyi, sektördeki güven ortamını güçlendirecek, kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçilmesine katkı sağlayacak ve tüketici haklarını koruyacak önemli bir adım olarak görüyoruz. Bugüne kadar bireysel kullanıcıların ilan verirken kimliklerini doğrulaması ve kurumsal kullanıcıların yetki belgelerini sunması zorunlu değildi. Bu durum, bazı kötü niyetli girişimlerin önünü açabiliyor, sahte ilanlar ve dolandırıcılık riskleriyle karşı karşıya kalınmasına neden olabiliyordu." ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemeyle birlikte bireysel kullanıcıların kimliğinin, kurumsal firmaların ise ticari yetkisinin doğrulanmasının zorunlu hale geldiğini vurgulayan Oğuzhan, "Ek olarak bireysel kullanıcılara yalnızca 'kendilerine, eşine veya birinci ve ikinci derece akrabalarına ait olan araçların ilanını verebilme' sınırı geldi. Bu, daha denetlenebilir bir piyasa yapısının oluşmasına olanak tanıyacaktır." ifadelerini kullandı.

"Daha istikrarlı bir fiyat oluşumuna katkıda bulunabilir"

Oğuzhan, yeni sistemin ilan sürecine güvenlik temelli bazı yeni adımlar getirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle bireysel kullanıcıların e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapması ve yetkisiz ilanların engellenmesi, daha sürecin başında önemli bir filtre işlevi görüyor. Kurumsal firmalar da yetki belgesi alarak satış gerçekleştirebiliyor. Devlet tarafından verilen yetki belgesi bulunmayan kurumsal satıcıların artık ilan verememesi, sektördeki kurumsallığı artırdı. Bu düzenlemenin sektörde daha güvenli ve sağlıklı bir yapının oluşmasına katkı sağlayacağını öngörüyoruz."

Sahte ilanların azalmasının tüketici güvenini artıracağına işaret eden Oğuzhan, "Güvenlik düzeyinin yükselmesi ve gerçek dışı ilanların azalması, tüketicinin araç alım-satım kararlarını daha rahat ve şeffaf bir şekilde alabilmesini sağlayacaktır. Piyasada kimlik doğrulamasını yapmış kişilerce ilan verilebiliyor olması fiyat dalgalanmalarını da azaltarak, daha istikrarlı bir fiyat oluşumuna katkıda bulunabilir." değerlendirmelerinde bulundu.

Oğuzhan, arabam.com'un yeni düzenlemeye hızla uyum sağladığını belirterek, "Sistemlerimizi güncelledik ve kullanıcılarımızın ilanlarını sorunsuz bir şekilde yayınlayabilmesi için gerekli teknik ve operasyonel tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ayrıca hem bireysel hem de kurumsal üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla web sitemizde yer alan yardım sayfalarımızda sürece dair açıklayıcı içerik ve yönlendirici dökümanlara yer veriyoruz." bilgisini paylaştı.