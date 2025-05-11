Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var

Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin bir şartı var
Gündem yaratacak iddia: PKK beklenen açıklamayı bugün 13.00'te yapacak

PKK beklenen açıklamayı bugün yapacak! Saat de verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal Anneler Günü mesajı
8'inci kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu

8. kez aynı suçu işleyince ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu

AOSB'den Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması Sonuçları Açıklandı

AOSB'den Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması Sonuçları Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen Ulusal Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması sonuçlandı. Türkiye genelinden 62 üniversiteden 182 projenin katıldığı yarışmada, sanayinin gelişimine katkıda bulunacak yenilikçi projeler teşvik ediliyor.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Ulusal Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması sonuçlandı. Türkiye'nin dört bir yanından üniversitelerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmada, lisans öğrencilerinden akademisyenlere kadar geniş bir yelpazeye yayılan projeler, sanayinin katma değerli üretimi ve teknolojik dönüşümü için önemli fırsatlar sundu.

Toplam 750 bin TL'lik ödül havuzuyla desteklenen yarışma; sanayiye doğrudan katkı sağlayabilecek, uygulanabilir ve yenilikçi projeleri teşvik ederek hem üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi hem de genç girişimciliği desteklemeyi amaçlıyor.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, yarışmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Bu yılki yarışmaya Türkiye genelinde 62 farklı üniversiteden toplam 182 proje başvurusu yapıldığını bildirdi. Akpınar, "Projelerin tamamı 'kör hakem tekniği' ile, yani değerlendirme kurulunun başvuru sahiplerini bilmediği şeffaf ve objektif bir yöntemle incelendi. Üniversitelerimizden çıkan her önemli fikir, sanayimizin gelişimi için bir fırsattır. AOSB olarak yalnızca üretimi değil, aynı zamanda bilgi üretimini de desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Ar-Ge ve inovasyonun yalnızca bugünü değil, yarını da şekillendireceğine dikkat çeken Akpınar, sözlerine şöyle devam etti:

"Ar-Ge ve inovasyon, sanayinin temel taşlarıdır. Bu alandaki yatırımlar; üretimde verimliliği artırır, maliyetleri düşürür ve sürdürülebilirliği mümkün kılar. Aynı zamanda sanayicimizin küresel rekabette güçlenmesini sağlar. Bilimsel bilgi ile üretim gücü buluştuğunda ortaya çıkan sinerji yalnızca bölgemize değil, Türkiye ekonomisine de uzun vadeli katkı sağlar. Bu yarışma da işte bu anlayışın bir parçasıdır. Genç beyinlerle sanayimizi bir araya getiren her platform, bizim için stratejik bir adımdır."

Dereceye giren proje sahiplerine ödülleri, 21 Mayıs 2025 tarihinde AOSB Seyhan Salonunda düzenlenecek törenle takdim edilecek. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aileden infaz kararı iddiası

Dayısının istismar edip kuyuya attığı Nagihan için kan donduran iddia
Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar

Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

Tunceli'de 85 yaşındaki kadının bahçesine "servet" yağdı
Müjde Ar sinirden çıldırdı, muhabirlerle tartıştı

Müjde Ar sinirden çıldırdı, muhabirlerle tartıştı
Çalık Holding önünde dövülerek öldürülen Erol Eğrek'in son videosu ortaya çıktı

Erol Eğrek'in WhatsApp'ta paylaştığı son video ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.