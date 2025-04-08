Anzer Balı'nda Rekolte Beklentisi Artıyor

Dünyaca ünlü Anzer Balı'nda bu yıl rekoltenin yüksek olması bekleniyor

RİZE - Bu yıl kilogram fiyatı 4 bin TL'den alıcı bulan Anzer Balı'nda üreticiler iklim koşullarına baktığında bu yıl rekoltenin yüksek olmasını bekliyor.

Bölgede etkili olan kar yağışlarının ardından Rize'nin dünyaca ünlü Anzer Balı'nda üreticiler tarafından rekoltenin artması bekleniyor. Coğrafi işaretli şifa deposu Anzer Balı, nadir bulunması ve sınırlı miktarda üretilmesi nedeniyle kilogram fiyatı 4000 liradan alıcı buluyor. 40'ı endemik olmak üzere 400'ü aşkın çiçek türünden 2 bin 300 rakımdaki Anzer Yaylası'nda üretimi gerçekleştirilen Anzer Balı'nda yurt dışından da oldukça fazla talep olsa da bal satışında öncelik ön siparişi alınan yerli tüketiciler ve hastalara veriliyor.

"Rekoltenin artacağını düşünüyoruz"

Doğal ve zengin içeriğiyle çokça tercih edilen ve hastaların şifa niyetiyle kullandığı nadir bulunan bir bal olma özelliği taşıyan Anzer Balı için etkili kar yağışı nedeniyle rekoltenin yükseleceğini düşündüklerini ifade eden Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz "2025-2026 sezonu için Anzer yaylasında arıcılık faaliyetlerimiz başlamaktadır. Bu yıl Rize'ye çok fazla kar yağışı oldu, bunun yeni sezonda olumlu rekolteyi etkileyeceği kanaatindeyiz. Şu anda toprakta fazlasıyla yağmur ve kar suyu bulunmakta bu da inşallah yeni sezonda rekolteyi arttıracağını düşünüyoruz" dedi.

"Hastalar öncelikli hedefimiz"

Çok miktarda sipariş verildiğinde satmaktan yana olmadıklarını, Anzer Balı'nın daha çok hastalara özel bir bal olduğunu kaydeden Deniz "Anzer Balı'nın Tarım Bakanlığı onaylı, coğrafi işaretli olarak satışı yapılmaktadır. Bu yıl itibariyle satışı devam etmektedir. Balımız sınırlı sayıda. Çok fazla sipariş aldığımızda gönderme taraftarı değiliz çünkü bu balı talep eden insanlar hasta insanlar olduğu için şifa niyetine bu kitleye ulaştırmak öncelikli hedefimiz" ifadelerini kullandı.

Sahte ballara dikkat

Anzer Balı alırken tüketicilerin dikkat etmesi gereken hususlara dikkat çeken Deniz "Coğrafi İşaret Logosu bulunması zorunludur. Bu logoyu sadece Tarım Bakanlığı ve Rize Tarım İl Müdürlüğü yapabiliyor. Ürünün üstünde bulunan kare kod ve seri numarası okutularak girildiğinde bu bal geçerli üründür ibaresi görüldüğü takdirde orijinal ürün olduğu kanıtlanır ve tüketiciler rahatlıkla kullanabilir" diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi tarafından balın geleceğini garanti altına alan proje

Arıcılar için Anzer Yaylası'na göçün Mayıs ayı itibariyle başlayacağına değinen Deniz sözlerinin devamında "Mayıs itibari ile Anzer yaylasına arılarımız çıkmaya başlayacaktır. Haziranda ise yukarı Anzer Ballı köyü olmak üzere bal üretimi tam anlamıyla başlayacaktır. 20 Mayıs-15 Ağustos tarihleri arasında bal üretimimiz Anzer Yaylası'nda devam edecektir. 2 aylık zaman dilimi sonrasında bal sağımı işlemine geçilecektir. Hacettepe Üniversitesi bal analizleri başlayıp dolum yapıldıktan sonra satışa çıkarılacaktır yeni sezonda. Hacettepe Üniversitesi, Anzer Yaylası'nda tüketicilere orijinal bal ulaştırma adına ve doğada bir flora değişikliği olup olmadığına dair bir çalışma gerçekleştiriyor. Bu çalışmanın 5 sene süreceği kanaatindeyiz. Bu çalışma hem tüketicilere orijinal Anzer Balı'nı ulaştırmak hem de üreticilerimiz üretmiş olduğu balda doğal kaynaklı bir flora değişikliği olup olmadığına dair bir çalışma olacak. Yürütülen çalışma Anzer Balı'nın gelişimine katkı sağlayacaktır. O nedenle bizlerde hocamızı bu çalışması için destekliyoruz" şeklinde konuştu.