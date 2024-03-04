ANTGİAD, Runtalya Maratonu'ndan elde edilen geliri bağışlayacak

Runtalya Maratonu'na 30 üyesiyle bir takım halinde katılan Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), elde edilen tüm geliri Anne Çocuk Eğitim Vakfı'na bağışlayacak.

Antalya'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Runtalya Maratonu, 52 ülkeden 9 bin 600 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. ANTGİAD yönetimi ve üyeleri de maratonda ter döktü.

Maraton hakkında açıklamalarda bulunan ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş, "Runtalya Maratonu, sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda toplumumuza değer katma misyonu taşıyan bir dayanışma çabasıdır. Üyelerimizden oluşan 30 kişilik takımımızla, iş dünyasının enerjisini ve gençliğin dinamizmini bir araya getirerek, bir amacın, yani eğitimin peşinden koşmanın onurunu hissettik. ANTGİAD'ın maratondan elde ettiğimiz katılım ve sponsorluk gelirleri toplamı AÇEV'in eğitim projeleri için bağışlanacak. Bu projeler aracılığıyla, Antalya'daki gençlerin ve çocukların eğitimine katkıda bulunarak, geleceğe daha aydınlık bir perspektif sunabilmenin gururunu yaşayacağız. Maraton ile aynı zamanda Antalya adı bir kez daha Türkiye ve dünya gündemine yansıdı. Spor sayesinde çok güçlü bir kent tanıtımına tanık oluyoruz. Sporun birleştirici gücü ile bugün aynı zamanda eğitime destek olarak, ülkemizin sosyal sermayesi çocuklarımızın ve gençlerimize gelecekleri için birer meşale yakmanın kıvancını yaşıyoruz" dedi.

"Sportif projeler"

ANTGİAD olarak, etkinliğe katılarak sadece bir maratonu değil, aynı zamanda Antalya'nın benzersiz çekiciliğini tüm dünyaya duyurmanın gururunu yaşadıklarına değinen Yavaş, "Sporun kent tanıtımına olan bu eşsiz katkısıyla, Antalya'nın adını daha da geniş kitlelere duyuracak ve şehrimizi sporseverlerin gözünde bir destinasyon olarak ön plana çıkaracak yeni yeni etkinlikleri de önümüzdeki aylarda hayata geçirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA