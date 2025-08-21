ANTBİRLİK Genel Kurulu Gerçekleşti: Mehmet Salih Aykut ve Abdurahman Erdoğan Yarıştı

ANTBİRLİK Sınırlı Sorumlu 158 Sayılı Manavgat Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi'nin seçimli olağan genel kurulu yapıldı. Antbirlik depolarında bunaltıcı sıcak altında gerçekleştirilen genel kurulda 2 liste çekişti, mevcut başkan Mehmet Salih Aykut'un listesi 95, Abdurahman Erdoğan'ın listesi ise 93 oy alırken yönetim kuruluna 2 listeden de 2'şer üye girdi.

ANTBİRLİK Sınırlı Sorumlu 158 Sayılı Manavgat Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi'nin 2023-2024 ve 2024-2025 yılları Birleştirilmiş Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, Antalya Caddesi Sorgun Yolu Üzeri No: 27/3 adresinde bulunan ANTBİRLİK depolarında gerçekleştirildi. Saygı duruşuyla başlayan genel kurulda mevcut başkan Mehmet Salih Aykut ve Abdurahman Erdoğan'ın listeleri yarıştı.

ANTBİRLİK 158 Sayılı Manavgat Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi'nin genel kurulunda kullanılan 188 geçerli oydan 95'ini Mehmet Salih Aykut'un yönetim kurulu listesi alırken, Abdurahman Erdoğan'ın listesi ise 93 oy aldı. Seçimler sonucunda 4 kişilik yönetim kuruluna Salih Aykut'un listesinden Ünal Erol ve Mustafa Öz, Abdurahman Erdoğan'ın listesinden ise Kerim Aysal ve Emin Güzel seçildi. Yönetim Kurulunun ilk toplantısında başkan seçeceği bildirildi. Yapılan seçimlerde Mehmet Salih Aykut Birlik Delegeliğine seçildi.

Depoda sıcak altında genel kurul

Genel Kurulun yıllardır atıl vaziyette bulunan, üzerinin saç ile kapalı olması nedeniyle tüm sıcağı içeri yansıtan bir depoda yapılması sebebiyle üyeler sıkıntılı onlar yaşarken konuşmalar ve oy kullanma sırasında üyelerin dışarıda buldukları gölgede oturdukları gözlendi. - ANTALYA