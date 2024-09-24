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Antalya'ya Yabancı Turist Sayısı 13,5 Milyonu Geçti

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Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya'ya gelen yabancı turist sayısının 13,5 milyonu geçtiğini ve bu durumun umut verici olduğunu açıkladı. Geçen yıla göre yüzde 8 artış yaşandığını belirten Kavaloğlu, otelleri tercih eden turistlerin yüzde 60'ının ailelerden oluştuğunu vurguladı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, bu yıl Antalya'ya gelen yabancı turist sayısının 13,5 milyonu geçtiğini belirterek, bunun umut verici rakamlar olduğunu söyledi.

Kavaloğlu, AA muhabirine, Antalya'ya 1 Ocak-23 Eylül döneminde gelen yabancı turist sayısının 13,5 milyonu geçmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Farklı milliyetlerden turistlere ev sahipliği yaptıklarını vurgulayan Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"Bizim için umut verici rakam. Geçen seneye göre yüzde 8'lik artışa tekabül ediyor. Türkiye'ye gelen rakamlarda artış var. Antalya'ya, İstanbul'a ya da farklı illere gelen turistlerin tamamı otellerde konaklamıyor, bu çok bilinen bir şey. Geçen sene bununla ilgili çok ciddi çalışma yapıldı. Turizm konutlarıyla ilgili kanun çıkarıldı. Bu konularla ilgili dünyada tüm örnekleri araştırılarak, tartışılarak, sivil toplum kuruluşlarıyla bunu planlayarak, paydaş bakanlıklarla görüşerek, ciddi anlamda çalışma yaparak, ciddi bir kanuna imza atıldı."

Otelleri tercih edenlerin yüzde 60'ını aileler oluşturuyor

Çıkarılan kanunun, gayri resmi olarak turizm amaçlı kullanılan konutların resmi olarak turizm konutu ilan edilmesi ve bunların kontrol altına alınması için önemli olduğunu bildiren Kavaloğlu, "Gördüğümüz kadarıyla da gelen turistlerin yüzde 15'i hem bu tarz konutlarda konaklıyor hem de kendi satın aldıkları veya kiraladıkları konutlarda kalıyor. Bu şekilde de dünyada bir turizm gerçeği var." dedi.

Kavaloğlu, otelleri tercih eden turistlerin yüzde 60'ının aileler oluştuğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Ekonomi

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