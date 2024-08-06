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Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ın yerine Hasanali Gönen seçildi

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Ali Bahar'ın geçirdiği tekne kazası sonucu hayatını kaybetmesi üzerine Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hasanali Gönen seçildi. Başkan Vekilliği görevini ise Yiğit Budak üstlendi.

Ali Bahar'ın geçirdiği tekne kazası sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hasanali Gönen, Başkan Vekilliği'ne de Yiğit Budak seçildi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ın vefatının ardından, Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulunda görev alacak isimler belli oldu. Antalya OSB Müteşebbis Heyeti, Merhum Ali Bahar'ın 19 Temmuz'da hayatını kaybetmesinin ardından 24 Temmuz'da Antalya Valisi Hulusi Şahin Başkanlığında toplandı. 15 üyeden oluşan Müteşebbis Heyete, Ali Bahar'ın yerine birinci sıra birinci yedek üye Köksal Sarı dahil oldu. Müteşebbis Heyet içerisinden seçilen 5 kişinin oluşturduğu Yönetim Kurulunda da birinci sıra birinci yedek üye Canan Keskin Gürkan görev aldı. Müteşebbis Heyet Toplantısının hemen ardından ilk toplantısını gerçekleştiren Bölge Yönetim Kurulu, yeni başkanı seçti.

"Antalya OSB'ye çağ atlattı"

Bahar'ın başkanlık döneminde Başkan Vekili olarak görev yapan Hasanali Gönen oy birliği ile Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığına seçildi. Hasanali Gönen'den boşalan Başkan Vekilliği görevini de Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Budak üstlendi. Ali Bahar'ın 9 yıllık görev süresi boyunca Antalya OSB'ye çağ atlattığını ve Antalya'ya sayısız eser kazandırdığını ifade eden Başkan Hasanali Gönen, "Her şeyden önce en iyi dostumu, kardeşimi kaybettim. Zamansız vefatının ortaya çıkardığı boşluk ve acı, kolay kolay hafiflemeyecek. Hatırasını yaşatmak, eserlerine ve hayata geçirmeyi planladığı projelerine sahip çıkıp devam ettirmek boynumuzun borcudur. Fakat onun ardından Başkanlık görevini üstlenmek hiç kolay olmayacak" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi Ali Bahar antalya OSB Ekonomi Güncel Haberler

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