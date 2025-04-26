Antalya Markaları Kongresi 2025'te Gerçekleşecek

Antalya Halkla İlişkiler Derneği Yönetimi, kuruluşlarının ikinci yıl dönümünü Antalya Markaları Kongresi ile kutluyor. 29-30 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek kongreye, Antalya Valiliği, Antalya OSB, ATAV ve ATSO da destek veriyor.

İki gün sürecek ve Antalya Halkla İlişkiler Derneği'nin her yıl düzenleyeceği geleneksel bir proje olarak planlanan 1. Antalya Markaları Kongresi'ne bu yıl Antalya'nın önemli markaları katılacak. Marka temsilcilerinin hikayelerini anlattıkları konuşmalarının yanı sıra, Antalya'nın marka şehir olma yolculuğunda çok önemli detayların paylaşılacağı, konusunun uzmanı konuklarla gastronomi, tarım, sürdürülebilirlik, ticaret, teknoloji, geçmişten gelen kültür birikimi, coğrafi işaretli ürünler, yerel yönetimler, turizm, spor gibi konuların ele alındığı bir dizi oturum da yer alacak. Kongrede bir yıl süren çekimler sonucu Fotoğraf Sanatçısı Özgür Donmaz'ın valilik arşivine kazandırdığı 'Antalya Fotoğrafları' da ilk kez sergilenecek.

"İkinci yılımızı Antalya için çok önemli bir 'ilk'le kapatıyoruz"

AHİD Kurucu Başkan Güldal Siğinç, Antalya Markaları Kongresi için geri sayıma başlamanın büyük heyecanı içerisinde olduklarını söyleyerek, "Projemizi, 29-30 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Kentin markalarına sahip çıkmak ve onların seslerini daha yüksek perdeden duyurmalarına katkıda bulunmak amacımızda ve kuruluş hedeflerimizden biri olan; Antalya'ya değer katmak, şehrin marka değerini artırmak çalışmalarımızda bu kongrenin çok önemli bir adım olduğuna inancımız tam. Antalya'nın çok kıymetli markaları da bize ve amacımıza inandılar; bu yüzden daha ilkini düzenleyeceğimiz projemize içtenlikle ve samimiyetle katılım gösteriyorlar" dedi. - ANTALYA