Antalya Limanı daha büyük kruvaziyerler ağırlamaya başladı

QTerminals Antalya, iki rıhtımın ortak kullanıma açılmasıyla daha büyük kruvaziyer gemilerini ağırlamaya başladı. Bu gelişme, Antalya'nın kruvaziyer turizmindeki potansiyelini artıracak.

Türkiye'nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, iki rıhtımın ortak kullanıma açılması sayesinde daha büyük kruvaziyer gemilerini ağırlamaya başladı.

QTerminals Antalya Limanı Genel Müdürü Hüseyin Sipahioğlu, yaptığı açıklamada, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, QTerminals Antalya ile ASBAŞ arasında önemli bir işbirliği protokolü imzalandığını hatırlattı.

Bu anlaşma sayesinde, QTerminals Antalya Limanı'na ait 9 numaralı rıhtım ile ASBAŞ'a ait 10 numaralı rıhtımın, Liman Başkanlığının onayıyla ortak kullanıma açıldığını anlatan Sipahioğlu, şunları kaydetti:

"Böylece toplam 340 metrelik yanaşma kapasitesine sahip yeni bir alan oluşturularak daha büyük kruvaziyer gemilerinin Antalya'ya gelmesinin önü açıldı. İşbirliğinin ilk somut sonucu ise bugün sabah saatlerinde görüldü. 294 metre uzunluğundaki Malta bayraklı yılın ilk dev kruvaziyer gemisi Celebrity Infinity, 2 bin 38 yolcu ve 930 mürettebatıyla Rodos Limanı'ndan gelerek sabah 07.00 itibarıyla limana başarıyla yanaştı."

Sipahioğlu, bu gelişmenin Antalya'nın kruvaziyer turizmindeki potansiyelinin artık daha güçlü şekilde hayata geçirildiğinin önemli göstergesi olduğunu belirtti.

Planlanan düzenli seferlerle şehre gelen ziyaretçi sayısının artmasını beklediklerini vurgulayan Sipahioğlu, bu hareketliliğin özellikle esnaf, turizm işletmeleri ve şehir içi taşımacılık sektörü için ciddi ekonomik katkı anlamına geldiğine işaret etti.

Sipahioğlu, Antalya'nın, bu adımla yalnızca tatil destinasyonu olmanın ötesine geçerek Akdeniz'in önde gelen kruvaziyer liman şehirlerinden biri olma yolunda kararlı adımlar atmaya devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız
