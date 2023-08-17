Antalya Kepez Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne Yeni Atölye Binası İnşa Ediyor

Antalya Kepez Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün çöp konteyner üretim kapasitesini artırmak ve daha modern bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla yeni bir atölye binası inşa ediyor. Yeni tesisle üretim kapasitesi üç katına çıkarılıyor.

ANTALYA (İHA) – Antalya Kepez Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün çöp konteyner üretim kapasitesini artırmak ve daha modern bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla yeni bir atölye binası inşa ediyor. Yeni tesisle üretim kapasitesi üç katına çıkarılıyor.

Önceki yıllarda Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün, ihtiyaçları karşılamayan, eskiyen atölye ve idare binaları yenilenmişti. İki yatırımcı müdürlüğe, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde modern hizmet binaları inşa edilmişti.

Kepez Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne modern bir atölye binası yapıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün Atatürk Mahallesi'nde 150 metrekare kullanım alanı olan mevcut atölyesinde, metal çöp konteyner üretimi ile bunların bakım ve onarımı yapılıyor. Burada bir ayda ortalama 106 adet çöp konteyner yapımı, 164 adet konteynerin tamiri ile 494 konteynerin boyaması gerçekleştiriliyor.

Belediye çöp konteynerini kendisi üretiyor

İlçenin cadde ve sokaklarında kullanımda olan 15 bin 630 adet çöp konteynerin üretimi de Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün atölyesinde yapıldı. Ekonomik ömrünü tamamlayan ve hurdaya çıkarılan çöp konteynerleri ise bir bedel karşılığında Makine Kimya Endüstrisi'ne satılıyor. Belediyeye ciddi bir ekonomik tasarruf sağlayan ve ilçenin temizliğinde önemli bir rol oynayan çöp konteyner üretim atölyesinde, nüfusa bağlı olarak üretim kapasitesinin artırılmasına ihtiyaç duyuldu.

Temizlik İşleri'ne yeni atölye binası

Kepez Belediyesi, bu ihtiyacı karşılamak ve daha sağlıklı, verimli bir çalışma ortama oluşturmak amacıyla Fevzi Çakmak Mahallesi'ne modern bir çöp konteyner üretim tesisi inşa ediyor.

Yeni atölye binası, Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nin hemen yanında 1450 metrekare alana yapılıyor. Yüklenici firma, 848 metrekare kullanım alanı olan, çelik taşıyıcılı betonarme yapının inşaatını büyük oranda tamamladı.

Üretim alanı 152 m2'den 848 m2'ye çıkıyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçenin birçok ilden fazla nüfusa sahip olması ve mevcut binanın sağlıklı çalışma şartlarını karşılayamamasından dolayı yeni bir çöp konteyner üretim atölyesini yatırım programına alındığını söyledi.

Başkan Hakan Tütüncü, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yapımında sona gelinen yeni atölye binasıyla, üretim kapasitesi ihtiyacının karşılanacağını söyledi. Mevcut atölye binasında 150 m2 alan içerisinde üretim yapıldığını hatırlatan Başkan Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: "Yeni atölyemizde üretim alanını 848 metrekareye çıkarıyoruz. Yeni tesiste, 213 m2 depo ve ofisler de yer alıyor.

Üretim üç katına çıkacak

Mevcut atölyemizde günde ortalama 40 adet çöp konteyneri üretiliyordu. Bu rakam, yeni atölye binamızda kurulacak üretim parkuruyla 3 katına çıkacak. Yeni tesisle, işçilerimizin çalışma ortamını da iyileştiriyoruz.

Yeni atölye binasında havalandırma sistemleri, iş güvenliği gibi konulara özen göstererek, işçilerimizi daha sağlıklı bir çalışma ortamı da sunmuş olacağız."

Belediyenin çöp konteyner üretimi yaparak, önemli bir ekonomik tasarrufa imza attığının da altını çizen Tütüncü, "çöp koyternerlerinin belli bir kullanım ömrü var. Atıklardan dolayı çürümelerin yaşandığı koyternerlerin yenilenmesi gerekiyor. Bu yenilenmeyi de kendi tesisimizde yaparak, önemli bir tasarruf sağlamış oluyoruz." ifadesini kullandı. Yeni atölye binasında, standart çöp konteynerleriyle birlikte sanayi sitelerinde ve kurban kesim alanlarında kullanılan 4 bin litre kapasiteli çöp kazanlarının da üretimi yapılacak. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün yeni üretim tesisinde, sıfır atık çerçevesinde geri dönüşebilen atıklar için de farklı ölçü ve ebatlarda toplama ekipmanlarının üretilmesi de planlanıyor.

Yeni atölyeye üretim bandı

Yeni tesiste, adeta bir fabrika gibi üretim yapılacak. Sac, görüntü teker gibi hammaddeler ilk olarak üretim parkurundan geçecek. Son olarak boya ve giydirme bölümünde çöp konteyneri üretimi tamamlanacak. Yeni çöp konteynerleri de cadde ve sokaklarda yerini alacak.

Üretim hattı içerisinde, pres makinesi, bükme makinesi, kesme makinesi, profil kesme makinesi, profil bükme makinesi, kaynak alanları, boyahane, tekerlek deposu, boya deposu, hırdavat deposu, mutfak, soyunma odası, üretim sonrası depo alanı ile sac ve profil deposu gibi ekipmanlar ve alanlar bulunuyor.

Atatürk Mahallesi'nde, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Serası'nın yanında bulunan çöp konteyner üretim atölyesi, önümüzdeki günlerde Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki yeni yerine taşınacak. - ANTALYA