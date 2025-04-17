Antalya Havalimanı T2 Terminali Genişletme Çalışmaları Tamamlandı

TAV Havalimanları işletmesindeki Antalya Havalimanı, genişletme çalışmaları tamamlanan T2 Dış Hat Terminali'nde ilk yolcularını karşıladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Antalya Havalimanı, terminal ve hava tarafı kapasitesini genişleterek yeni yüzüyle hizmet vermeye başladı. TAV Havalimanları ve Fraport ilk aşamada havalimanında 850 milyon avro yatırım gerçekleştirdi.

Yenileme çalışmaları tamamlanan T2 Dış Hat Terminali'nde, SunExpress'in XQ301 sefer sayılı Ercan uçuşundan gelen yolcular çiçekler ve hediyelerle karşılandı. TAV Havalimanları ve Fraport ortak girişimi, Antalya'daki genişleme çalışmalarının ilk aşamasını üç yıldan kısa sürede tamamladı. Ortaklık imtiyaz süresi içinde havalimanının kapasitesini 80 milyon yolcunun üzerine çıkaracak.

T2 dış hatlar ve iç hatlar terminallerinin toplam alanı yaklaşık iki katına çıkarak sırasıyla 225 bin metrekare ve 75 bin metrekare oldu. Toplam ticari alanlar yaklaşık üç katına çıktı ve T2'deki lounge, yiyecek ve içecek ve duty-free alanları tamamen yeniden tasarlandı.

Ayrıca, apronda 1,4 milyon metrekare alan eklenerek, uçak park alanlarının sayısı önemli ölçüde artırıldı ve 202'ye ulaştı. Çok katlı otopark, yeni taksi yolları, bağlantı yolları, uçak bakım hangarları, genel havacılık terminali ve diğer tesisler birinci faz yatırım kapsamında tamamlandı.

Terminalin genişletme projesi kapsamında Antalya Havalimanındaki özel yolcu salonları, yiyecek ve içecek alanları ve alışveriş deneyimi tamamen yeni bir seviyeye taşındı. Farklı kategorilerde üç özel yolcu salonu oluşturulurdu.

TAV Havalimanları'nın iştiraki BTA ve Fraport ortaklığı olan BFA, T2'de toplam 7 bin 500 metrekare alanda 28 farklı yiyecek-içecek noktası oluşturdu. Şef Ömür Akkor'la yapılan işbirliği çerçevesinde oluşturulan "Tadında Anadolu-Taste of Anatolia", Anadolu'nun mutfak mirasını yansıtacak şekilde tasarlandı.

BFA ayrıca özel yolcu salonlarının yiyecek-içecek çözümlerini de üstlendi.

TAV Havalimanları ve Unifree Duty Free/Gebr. Heinemann ortaklığında havalimanı perakendesinde önde gelen bir marka olan ATÜ Duty-Free, T2'deki ana mağazasını hizmete açtı. ATÜ, ayrıca T2 gelen yolcu katında iki mağaza açtı.

T2'de genişleme projesiyle ayrıca farklı konseptlerde planlanan Comfort, Elite ve Premium olmak üzere üç özel yolcu salonu da hizmete girdi.

Comfort Lounge yaklaşık bin metrekarelik alanda ağırlıklı olarak sadakat programı üyelerine ve hava yolu müşterilerine hizmet sunacak.

Elite ve premium özel yolcu salonları, sırasıyla 2 bin 500 ve 500 metrekare alanda ağırlıklı olarak tur operatörleri ve otellerle işbirlikleri aracılığıyla yolculara hizmet verecek. Tüm yolcu salonlarının ayrı bir duty-free mağazasına erişimi bulunuyor.

Yolcu salonları Türk ve dünya mutfağından lezzetler, oyun odası ve masaj odası gibi ekstra hizmetlerde yer alıyor. Elite ve Premium özel yolcu salonlarında teras erişimi bulunuyor ve yolcular terminal içindeki yiyecek-içecek noktalarından sipariş verebiliyor.

Tüm kontrollerin kısa bir sürede yapılabildiği terminal dışında ayrı bir girişi bulunan Premium Lounge, özel şef tarafından hazırlanan alakart menüsü ve uçak altına lüks araçlarla transfer gibi ayrıcalıklı hizmetler sunuyor.

Antalya Havalimanı'nın T2 Uluslararası Terminali ve T4 İç Hatlar Terminali genişleme projeleri, enerji verimli binalar için en yüksek uluslararası standartlardan biri olan LEED Gold akreditasyonu alacak.

Havalimanının halihazırda Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) programında Seviye 3+ Karbon Nötr akreditasyonu bulunuyor. Ayrıca yatırımın ilk aşamasında 4 MW'lık bir güneş enerjisi santrali kuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, Antalya Havalimanındaki genişleme projesini tamamlamaktan ve Türkiye'nin dış hat trafiği trafik açısından en yoğun ikinci merkezinde yolcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu yatırım yolcu deneyimini önemli ölçüde yükseltecek ve daha fazla trafik büyümesi için kapasite sağlayacak. Stratejik önemi olan genişletme projesiyle havayollarının Antalya'da daha fazla uçak konuşlandırması için zemin hazırlarken bölgenin uzun vadeli gelişimini desteklemek için gerekli altyapıyı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Fraport Üst Yöneticisi (CEO) Stefan Schulte, yapım projesinin olağanüstü bir başarı olduğuna dikkati çekerek, "Karmaşık ve zorlu projeleri çok kısa sürede uygulama yeteneğimizi bir kez daha kanıtladık." değerlendirmesini yaptı.