Antalya Defterdarı Karayılan: 'Antalya vergi tahsilatında Türkiye'de ilk 6'da'

Antalya Defterdarı İlhan Karayılan, 37. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır'ı ziyaret etti. ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Bülbül ve Ragıp Gök, Meclis Başkan Yardımcısı Abdullah İnan ve Meclis Katip Üyesi Veli Karasu, Gelir İdaresi Grup Müdürü Burak Parlak, Antalya İhtisas Vergi Dairesi Müdürü Ali İnci, Kalekapı Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Yasemin Çetin'in hazır bulunduğu ziyarette, Antalya ekonomisi, vergi bilinci ve kayıtlı ekonominin önemi vurgulandı.

Borsa'ya teşekkür

Antalya Defterdarı İlhan Karayılan, hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle toplumda vergi bilincini artırmayı hedeflediklerini belirtirken, bu kapsamda kurum ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Antalya Ticaret Borsası'nın kent ve ülke ekonomisi açısından önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Karayılan, "Antalya Ticaret Borsamız, Antalya ekonomisine katkı sağlayan, ihracatta önemli bir yere sahip, kentimizin en önemli kurumlarından biridir" dedi. Tarımın ihracatın lokomotif sektörlerinden biri olduğunu belirten Karayılan, Antalya'nın tarım potansiyelinde Ticaret Borsası'nın büyük payı bulunduğunu ifade etti. Karayılan, ATB üyelerinin ödedikleri vergilerle ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını ifade ederek, teşekkür etti.

Antalya'nın vergi bilinci yüksek

Antalya Defterdarı İlhan Karayılan, Antalya'nın vergi performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Antalya'nın vergi gelirlerindeki artış eğiliminin devam ettiğini kaydeden Karayılan, kentin Türkiye genelinde toplanan vergilerdeki payının son yıllarda 1,31'den, 1,81'e çıktığına dikkat çekti. Antalya'nın ödediği vergilerle kamu harcamaları karşılaştırıldığında bütçeye önemli katkı sağlayan illerin başında geldiğini belirten Karayılan, "100 birimlik harcamaya karşılık bütçeye yüzde 139 katkı sağlayan bir kentiz" dedi. Antalya'nın yüzde 90 civarında tahsilat oranıyla vergisini hızlı toplayan illerin başında geldiğini söyleyen Karayılan, "Türkiye sıralamasında ilk 6'dayız. Antalya kazandıkça vergisini ödeyen, vergi bilinci seviyesi yüksek bir ilimiz" diye konuştu.

"Gelir elde eden ilin hanesine yazılsın"

ATB Başkanı Ali Çandır da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Antalya'nın kayıtlara geçenin ötesinde vergi üreten bir kent olduğunu vurgulayan Çandır, gelirlerin elde edildiği ilin hanesine yazılması gerektiğini söyledi. Çandır, "Aslında dijitalleşmenin bu kadar ileri olduğu bir dönemde firmaların merkezi nerede olursa olsun, yerelden elde edilen gelir yerelin hanesine yazılmalı. Bu, kentin ürettiği katma değeri daha görünür hale getirecektir. Umuyoruz önümüzdeki yıllarda kazancın yapıldığı ilde vergilerin ödenmesi sağlanacaktır" dedi.

Mükellef dostu uygulamalara teşekkür

Başkan Çandır, tarım sektörünün ürettiğini, üretileni de ticarete kazandırdığını belirterek, son dönemde döviz gelirlerinin enflasyonun altında kalmasının vergi gelirlerini etkilediğini ifade etti. Antalya Defterdarlığı'nın mükellef dostu uygulamalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çandır, "Her türlü sorunumuzda yanımızda olan, güçlü bir iş birliği yürüttüğümüz Defterdarlığımıza teşekkür ediyor, Vergi Haftası'nı kutluyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı