Antalya'daki outlet mağazaya yanıltıcı reklamdan 108 bin 370 lira ceza verildi

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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltıcı nitelikteki reklam ve tanıtımlara yönelik denetimler kapsamında Antalya'da bir outlet alışveriş merkezinde faaliyet gösteren mağazaya 108 bin 370 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, mağazada "2. ürüne yüzde 50 indirim" ifadelerinin yer aldığı afişlerin mağaza geneline ve farklı ürün gruplarının bulunduğu reyonlara yerleştirildiği tespit edildi. Söz konusu reklamlarla mağazadaki tüm ürünlerde indirim uygulandığı yönünde tüketicilerde algı oluşturulduğu belirlendi. Yapılan incelemede, kampanyanın yalnızca ayakkabı kategorisindeki ürünlerle sınırlı olduğu ortaya çıktı. Reklamların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğuna karar veren Reklam Kurulu, ilgili mağazaya 108 bin 370 lira idari para cezası verilmesine ve söz konusu reklamların durdurulmasına hükmetti.

Bakanlık, tüketici haklarının korunması ve adil ticari ortamın sağlanması amacıyla yanıltıcı reklam ve tanıtımlara yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı