Haberler

Antalya'daki IAC 2026'da Kacır ve Bayraktar uzay panelinde konuşacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Teknoloji, uzay ve yeni neslin geleceği 9 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek IAC 2026 panelinde ele alınacak. AA Genel Müdürü Karagöz'ün moderatörlüğündeki panelde Bakan Kacır ve Selçuk Bayraktar konuşacak.

Teknoloji, uzay ve yeni neslin geleceği 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde (IAC 2026) ele alınacak.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen IAC 2026, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde yapılıyor.

Kongre kapsamında teknoloji, uzay ve yeni neslin geleceği halk gününde masaya yatırılacak.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün moderatörlüğünde düzenlenecek "Gelecek Burada Başlıyor: Teknoloji, Uzay ve Yeni Nesil" başlıklı panelde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar konuşmacı olarak yer alacak.

Açılış Seremonisi Alanı'nda gerçekleştirilecek panel, 9 Ekim Cuma günü 15.00'te başlayacak.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
İsrailli profesör, 700 Filistinliyi öldürmeyi planladığı iddiasıyla tutuklandı

İsrailli akademisyen korkunç iddiayla tutuklandı: 700 Filistinliyi...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaş yapayım derken göz çıkardı: Mansur Yavaş'ın su zammını savundu, anında pişman oldu

Mansur Yavaş'ın su zammını savundu, anında pişman oldu
3 ayda 16 ülkeden 89 suçlu iade edildi! Bakan Gürlek böyle duyurdu

3 ayda 16 ülkeden 89 suçlu iade edildi! Bakan Gürlek böyle duyurdu
Özge Özpirinçci'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu

Özge Özpirinçci'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu
Fransa'da kaos büyüyor! 24 okul yakıldı, 5 binden fazla gözaltı var

Ülke alev alev yanıyor! 24 okul küle döndü, binlerce kişi gözaltında
Parlamentoyu fesheden Sánchez'den konut hamlesi

İspanya'da hesapları değiştirecek hamle
Dua Lipa ile Shakira aynı sahnede! Boy farkları dikkatlerden kaçmadı

Dua Lipa ile Shakira aynı sahnede! Boy farkını görmeniz gerek
Almanya Başbakanı Merz: Rusya'nın hibrit saldırılarına gerekirse güçlü bir yanıt vereceğiz

Avrupa, Putin'i ilk kez böyle tehdit etti: Güçlü bir yanıt vereceğiz