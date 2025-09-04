Antalya'da Yerel Esnafa Alışveriş Yapma Çağrısı

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Antalya'da kırtasiye ve okul kıyafeti alışverişi hızlanırken AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Velilerimizin yerel esnafı tercih etmesi, çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği için büyük önem taşıyor" dedi.

Yeni eğitim öğretim yılına sayılı günler kala Antalya'da kırtasiye ve okul forması alışverişi hareketliliği başlarken veliler çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için mağaza mağaza geziyor. Bu döneme hazırlıklı olan yerel esnaf ise hem çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya hem de ailelerin güvenle alışveriş yapmasını sağlamaya hazırlanıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, velilere seslenerek çocukların sağlığı ve güvenliği için alışverişlerini yerel esnaftan yapmaları çağrısında bulundu. Çocukların sağlığı ve güvenliğinin öncelik olduğunu dile getiren Başkan Adlıhan Dere, "Mahallerimizde kırtasiyecilerimiz ve konfeksiyoncularımız, çocuklarınızın ihtiyaçlarını kaliteli ve güvenilir şekilde karşılamaya hazır. Velilerimizin doğru tercihleri, sorunsuz ve güvenli bir eğitim yılı için kritik" dedi.

"Yerel esnafımız, gün boyu öğrencilerimizle ilgilenen ablalarımız, ağabeylerimiz"

"Çocuklarımız okula gittiğinde yanlarında yerel esnafımız oluyor; onların güvenliği ve sağlığı esnafımız tarafından gözetiliyor. Biz görmediğimiz zamanlarda bile yerel esnafımız çocuklarımızın güvenle yanlarında oluyorlar" diye aktaran Başkan Dere, yerel esnafın güvenilirliğini vurguladı.

AESOB Başkanı Dere, "Çocuklarımız, sadece birer müşteri değil; onları evlatlarımız gibi görüyoruz. Kırtasiyecilerimiz, okul forması ve kıyafet satan esnafımız gün boyu öğrencilerimizle ilgilenen, onların güvenliğini ve sağlığını düşünen ablalarımız, ağabeylerimizdir. Velilerimizin esnafımıza güvenmesi, çocuklarımızın hem ihtiyaçlarını kaliteli şekilde karşılaması hem de güvenli bir ortamda büyümeleri açısından büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

"Okul formasında sağlık ve kalite yerel esnafta"

Velilerin okul formalarını alırken sezonluk satıcı yerine yerel esnafı tercih etmesi gerektiğinin altını çizen Dere, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni öğretim yılında tek tip okul kıyafeti uygulamasına geçmesiyle kıyafetlerin yönetmeliğe uygunluğu, kalitesi ve çocuklarımızın sağlığı daha da önem kazanmıştır. Çocuklarımızın gün boyu üzerinde taşıdığı okul kıyafetlerinin sağlıklı kumaşlardan üretilmiş olması, onların geleceği için büyük önem taşıyor. Yerel esnafımız hem yönetmeliğe uygun hem de kaliteli üretimleriyle ailelerimize güven veriyor. Velilerimiz, sezonluk ve kalitesiz ürünler yerine esnafımızı tercih ederek çocuklarının sağlığını korurken, aynı zamanda güvenilir ve dayanıklı kıyafetlere ulaşabilir" dedi.

"Çocuklarımızı da veliyi de en iyi tanıyan kırtasiyeci esnafımız"

Yerel esnafın veliyi ve öğrenciyi en iyi tanıyan kişi olduğunu belirten TESK Genel Başkan Vekili Dere, şöyle devam etti:

"Zincir marketler, hızlı ve geniş ürün sunuyor olabilir; ancak çocuklarımızı ve velilerimizin ihtiyaçlarını birebir tanımıyorlar. Oysa kırtasiyeci esnafımız, öğrencilerimizle sürekli iletişim halinde, her zaman yanlarında ve ihtiyaçlarını en iyi bilen güvenilir adreslerdir. Velilerimiz, yerel esnaf sayesinde sadece kaliteli ürünlere erişmekle kalmıyor, aynı zamanda çocuklarının güvenli ve destekleyici bir ortamda alışveriş yapmasını da sağlıyor. Kırtasiyecilerimiz, zincir marketlerin aksine her an iletişim, özen ve güven sunuyor. Bu yüzden çocuklarımızın eğitim yolculuğunda en güvenilir rehber olarak yerel esnafımıza güvenmek büyük önem taşıyor."

"Yerel esnafımız, güvenin, kaliteli ve sağlıklı ürünün adresidir"

2025-2026 eğitim öğretim yılına girilmesiyle Antalya'daki esnaf için yılın en hareketli dönemlerinden biri de başladı. Başkan Dere, velilere yerel esnafa destek olmaları çağrısında bulunarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Doğru tercihler, öğrencilerimizin heyecanını korur ve esnafımızın güçlü duruşunu pekiştirir. Yerel esnafımız güvenin, kalite ve sağlıklı ürünün adresidir. Velilerimiz, alışverişlerinde yerel esnafı tercih ederek hem çocuklarımızın güvenliğini hem de ekonomik hareketliliği desteklemiş olur." - ANTALYA