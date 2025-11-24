Haberler

Antalya'da Yediemin Otoparkları Araç Mezarlığına Döndü

Antalya'da Yediemin Otoparkları Araç Mezarlığına Döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'daki yediemin otoparklarında 20 yılı aşkın süre bekleyen çürümüş binlerce araç ekonomik değerini kaybetti. Otopark yöneticisi, araç satışlarındaki yavaşlığı ve hukuki sürecin yetersizliğini eleştirdi.

ANTALYA'da yediemin otoparkı, çürümeye terk edilen araçlar nedeniyle 'araç mezarlığı'na döndü. Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, "Bizde motosikletlerle beraber 2 bin 500 araç var. Bunların içerisinde 20 seneyi aşkındır satılmayı bekleyenler var" dedi.

Antalya'da farklı nedenlerle trafikten menedilen binlerce motosiklet ve otomobil, yediemin otoparklarına çekiliyor. Farklı marka ve modellerle dolu olan otoparklarda binlerce araç çürümeye terk edildi. Bir süre sonra icradan satışının yapılması gereken araçlardan bazıları, 20 yıla yakın süredir otoparklarda satış için bekliyor. Uzun süredir bekleyen araçların büyük bölümü çürüyerek, ekonomik değerini tamamen kaybetti. Uzun bekleme süreleri nedeniyle maddi değerleri, otopark ücretini, borcun faizini bile karşılayamayacak duruma gelen araçlar arasında; maddi değeri yüksek lüks araçlar da bulunuyor. Otoparklardaki bazı araçların ise 'parçalanma' olarak tabir edilen tüm motor ve elektronik aksamları söküldükten sonra ihbar edilerek çektirildiği görüldü.

'DEĞİŞİKLİKLER YETERLİ ŞEKİLDE YAPILMADI'

19 yıldır yediemin otoparkı işleten Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, "Bizde motosikletlerle beraber 2 bin 500 araç var. Bunların içerisinde 20 seneyi aşkındır satılmayı bekleyenler var. Bu araçların satılmasıyla ilgili sıkıntı hala devam ediyor. 1 sene içerisinde 85 aracın satışı yapıldı. Sadece iş yapıyor gibi görünmek için yapılan bir satış bu. Kanunda yapılması gereken değişiklikler yeterli şekilde yapılmadı. Tasviye sürecinde çok ağır işleyen bir sistem var" dedi.

'ARTIK EKONOMİK DEĞERİ YOK'

Araçların ekonomiye kazandırılması gerektiğini belirten Topçu, "20-30 senedir bekleyen araçların artık ekonomik değeri yok. Fiziksel olarak bitmiş olan araçların bir an önce buradan çıkması lazım. Trafikte yürüyecek şekilde olanların satılmasının ülkeye ekonomik katkısı olacak. Aracı alan bakımını, sigortasını yaptıracak, vergilerini ödeyecek. Bu araçların burada bekletilmesinin nedenini anlamış değilim" diye konuştu.

'BUNLARIN HEPSİ DÖVİZ OLARAK BİZDEN ÇIKIYOR'

Otoparkın yeni araç alamayacak kadar dolu olduğunu söyleyen Topçu, "Burada vatandaşın malının nasıl çarçur edildiği, ülke ekonomisine nasıl zarar verdiğimizin bir göstergesi. Bunların hepsi döviz olarak bizden çıkıyor. 5 yaşında bir aracı sattığınızda borcundan düşecek rakam belli. Bu aracı senelerce bekletip, sattığınızda bu bedel dosya faizine bile yetmiyor. Buna bir düzenleme gelmesi şart. Çöp şeklindeki, hurdalık şeklindeki otoparklar Türkiye'ye yakışmıyor. Birilerinin sorumluluk alması lazım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı

G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı
At üstündeyken elektrik direğine çarpan adam hayatını kaybetti

At binmeye çıkan adam feci şekilde can verdi
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt

Kerem'den Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt
Yok artık daha neler! Bütün ülke Asensio'yu konuşuyor

Dün gece yaptıkları olay oldu! Bütün ülke onu konuşuyor
G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı

G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı
En acı ziyaret! Depremde 92 öğrencisini kaybetti, 24'ü hala kayıp

En acı ziyaret! 92 öğrencisini kaybetti, 24'ü hala kayıp
Fenerbahçe maçında canlı bahis krizi! 2-0 gerideyken kilitlediler

Fenerbahçe maçında canlı bahis krizi! 2-0 gerideyken...
Trump'la buluşan Mamdani söylemlerini değiştirmedi

Trump'a karşı geri adım atmadı: Bence hala faşist
Gollerden önce verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonlarda hemfikir oldu
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün yapılacak

Binlerce gencin beklediği gün geldi çattı
İstanbul'da merak uyandıran görüntü! Gören telefona sarıldı

Gece saatlerinde esrarengiz görüntü! İddiayı duyan telefona sarıldı
Ederson tam 3 yıl sonra bir ilki yaşadı

Tam 3 yıl sonra bir ilki yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.