Ukrayna'dan Antalya'ya gelen turist sayısı çift haneli büyüdü
Güncelleme:
Antalya, 2025 yılında tüm zamanların turist sayısı rekorunu kırarak 17 milyon 122 bin 548 yabancı misafir ağırladı. Ukrayna pazarından gelen turist sayısı yüzde 22,89 artışla 428 bine ulaştı. 2026 hedefi ise turizmi yüzde 5 artırmak.

Antalya'da turist sayısında tüm zamanların rekorunun kırıldığı 2025'te Ukrayna pazarı yüzde 22,89 artışla 428 bin seviyesine ulaşarak önemli büyüme yakaladı.

Doğal güzellikleri, tarihi mekanları ve lüks tesisleriyle önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, geçen sene 17 milyon 122 bin 548 yabancı turist ağırladı. Ziyaretçilerin, 4 milyon 45 binini Rusya, 3 milyon 554 binini ise Almanya oluşturdu.

Üçüncü kaynak pazar olan İngiltere'den de 1 milyon 557 bin ziyaretçi, Antalya'da tatil yaptı. Rusya ile devam eden savaşa rağmen Ukrayna'dan gelen turist sayısı yüzde 22,89 artışla 428 bin seviyesine ulaştı.

Güçlü toparlanma sağlayan Ukrayna pazarındaki artış, Antalya turizmine önemli pozitif katkı sağladı. Ukrayna'daki yükselişin bu yıl da artarak devam etmesi hedefleniyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, AA muhabirine, Antalya'ya gelen 17 milyon 122 bin 548 turistin yüzde 60'ını dört ana kaynak pazarın oluşturduğunu söyledi.

Rusya pazarının bu sene de ilk sırada liderliğini sürdürdüğünü ifade eden Saatçioğlu, Almanya, İngiltere ve Polonya'nın da önemli pazarlar olduğunu kaydetti.

"2026'daki hedefimiz turizmi yüzde 5 artırmak"

Geçen sene özellikle yurt dışında "Antalya pahalı" algısının oluşturulmaya çalışıldığını dile getiren Saatçioğlu, "2026'da bu algıyı yıkarak, telafi edeceğimizi umuyorum. İnşallah erken rezervasyonlardan çok ciddi bir şekilde bir pay alırız ve 2025'teki yaklaşık yüzde 2'lik artışı bu sene yüzde 5'lere taşıyabiliriz." diye konuştu.

Saatçioğlu, Antalya'nın dünyada öne çıkan önemli destinasyon olduğuna dikkati çekerek, her milliyetten turiste ev sahipliği yaptıklarını kaydetti.

Turizmden bu sene de umutlu olduklarına işaret eden Saatçioğlu, şöyle konuştu:

"2026'daki hedefimiz turizmi yüzde 5 artırmak. Çift haneli büyüyen Rusya var. Rusya ile savaş halinde olmasına rağmen, Ukrayna son üç yıldan beri çift haneli büyüdü. Önceki yıllarda yüzde 19, yüzde 20'lerde büyümüştü. Ukrayna pazarı, bu sene yüzde 22,89 artış yakaladı ve Antalya'da 428 bin Ukraynalı misafir ağırladık. Letonya, Estonya ve Litvanya da yüzde 20'nin üzerinde büyüme yakaladı. Bu çok sevindirici bir durum."

Saatçioğlu, bu ülkelerdeki pazarda ciddi potansiyel bulunduğuna dikkati çekerek, otelcilerin de bunun üzerinde çalışacağını, bu pazarı daha da yükseklere taşımayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Ekonomi
