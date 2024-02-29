Antalya'da 'Sanayide Kadın Eli' projesi başarıya ulaşıyor

Antalya'da birçok iş kolunda ara eleman sorununa çözüm için geliştirilen 'Sanayide Kadın Eli' projesi sonuç vermeye başladı. Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 ülkeye ihracat yapan bir fabrika, ev hanımları ve genç kızlara yönelerek eğitim almalarını sağladı, ardından fabrikada kaynakçı, paketlemeci, montajcı, boyacı ve pres operatörü olarak çalıştırmaya başladı. Firmanın yönetim kurulu başkanı, "Önce paketleme bölümünde denedik, daha sonra kadınlarımızın çalışmalarındaki performans bizi son derece mutlu etti. Arkasından diğer birimlerde kadınlarımızı çalıştırmaya başladık. Bu süreç öyle bir noktaya geldi ki, artık kadının olduğu her ortamda hem disiplin hem nezaket hem saygı hem de verimliliğin arttığını gördük" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nin (AOSB) ortaklaşa yürüttüğü 'Sanayide Kadın Eli Projesi' meyvelerini vermeye başladı. Ev kadını onlarca kadın, farklı alanlardaki fabrikalarda kaynakçı, paketlemeci, montajcı, boyacı ve pres operatörü olarak çalışmaya başladı.

"Eleman alırken ilk tercihi kadın olarak seçiyoruz"

AOSB'de faaliyet gösteren ve 5 ülkeye ihracat yapan bir firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Erdem, "Fabrikada şu an itibarıyla 300-320 civarında çalışanımız var. Antalya turizm bölgesi, özellikle Nisan ve Mayıs aylarıyla birlikte turizme kayabiliyor. Böyle olunca yetiştirdiğiniz insanları bu sefer kaybediyorsunuz. Çok yoğun bir çalışan firma olmamız nedeniyle insan bulmakta zorluk çekiyoruz. Bir deneme yapalım istedik ve tüm çevre köylerden çalışma niyeti olan genç kızlarımızı ve kadınlarımızı davet ettik. Önce paketleme bölümünde denedik, daha sonra kadınlarımızın çalışmalarındaki performans bizi son derece mutlu etti. Arkasından diğer birimlerde kadınlarımızı çalıştırmaya başladık. Bu süreç öyle bir noktaya geldi ki, artık kadının olduğu her ortamda hem disiplin hem nezaket hem saygı hem de verimliliğin arttığını gördük. Kadınlarımız erkeklerden çok daha gayretli, istekli ve verimli çalışmaya başladı. Kadın sayımızı peyderpey artırmaya başladık. Artık şimdi eleman alırken ilk tercihi kadın olarak seçiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Her işi başarabileceğimizi düşündüğüm için çok korkmadım"

Bakım evinde çalışırken sanayide çalışma kararı aldığını belirten pres operatörü Enise Örün, "Kadın olarak her işi başarabileceğimizi düşündüğüm için çok korkmadım. Preste çalışıyorum. Zor tarafı var ama insan isteyince her işi yapabiliyor" dedi.

Paketleme personeli olarak işe başlayıp ardından yönetici konumuna yükselen Leyla Özgü Doğruparmak da, "Arkadaşım burada çalışıyordu, o önerdi. İlk başlarda çevremden gelen tepkiler nedeniyle çekinmiştim. Ancak şu an kadının elinin değdiği her şey güzelleşiyor" diye konuştu.

"Kadının yapamayacağı iş yok"

Ev hanımlığından sıkılıp iş hayatına atılan ve şu anda kaynakçılık yapan Belkıs Korkmaz, "Evde boş durmaktan canım sıkıldı. Preste çalışıyordum, şimdi kaynakçıyım. Hiç zorlanmıyorum. Kadının yapamayacağı iş yok" diye konuştu.

Firmada boyacılık yapan Gülten Aslantaş ise, "2 senedir burada çalışıyorum. Her konuda güveniyorum kendime ve işimi severek yapıyorum. Emekli olana kadar çalışacağım" ifadelerini kullandı. - ANTALYA