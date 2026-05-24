Antalya'da bıçakçılarda bayram mesaisi

Antalya'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçılarda yoğunluk başladı. Kurban kesiminde kullanılacak bıçaklarını hazırlatmak isteyen vatandaşlar bıçak bileme dükkanlarının yolunu tuttu. Özellikle kasap bıçakları, satırlar ve kurban kesiminde kullanılan büyük bıçakların bilemek isteyenler için bıçak bileme ustaları yoğun mesai yapmaya başladı.

Antalya'da 1875 yılından bu yana faaliyet gösteren ve ata mesleğini sürdüren, mesleğin 6'ncı kuşak olan bıçak ustası Özden Bıçakçılar, Kurban Bayramı öncesi hem satışlarda hem de bileme işlemlerinde yoğunluk oluştuğunu söyledi. Vatandaşların kurban kesimi sırasında zorlanmaması ve hayvana eziyet verilmemesi için iyi bıçaklar tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

"Kaliteli bıçak tercih edilmeli"

Ata mesleğini dededen toruna sürdürdüklerini belirten Özen Bıçakçılar, "1875 yılından bu yana bu işi yapıyoruz. Deden toruna devam ediyoruz. Ben de bu mesleğin 6'ncı kuşağıyım. Kurban Bayramı geldi hazırlıklarımız yoğun bir şekilde başladı. Hem bıçak satışlarımız hem de bileme de devam etmekteyiz. Kurban Bayramı çok önemli bir dönem. Çünkü can alıyoruz. Kurban kesecekler, can alacaklar hayvanlara yazık olmasın iyi bir şekilde biletsinler. Vatandaşlara iyi bir bıçak tercih etmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

"Tatiller sektörü sekteye uğratıyor"

Bıçak bileme fiyatlarının değiştiğini ifade eden Bıçakçılar, fiyatların 50 ile 100 lira arasında olduğunu söyledi. Önceki yıllara göre iş yoğunluğunda düşüş yaşandığını, uzun bayram tatillerinin ise sektörü olumsuz etkilediğini belirten Bıçakçılar, "Eskiden bayram öncesi çok daha yoğun olurdu. Son yıllarda işler biraz azalmaya başladı. 9 günlük tatiller maalesef sektörü de sekteye uğratıyor" diye konuştu. Kurban Bayramı öncesinde bıçaklarını bilemeye getiren vatandaşlardan Mahmut Yakar, "Kurban bayramı başladı artık hazırlıklarımıza başladık. Bayram için bıçaklarımızı biletmeye geldik" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı