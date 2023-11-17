Antalya'da Kumluca'da İsraf Azalıyor, Yerel Üretici Kazanıyor Projesi Tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, ' Kumluca'da İsraf Azalıyor, Yerel Üretici Kazanıyor' projesi kapsamında Beykent Toptancı Hali içerisinde inşa edilen paketleme tesisinin yapımı tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin uygulayıcısı ve Kumluca Kaymakamlığı'nın ortağı olduğu "Kumluca'da israf azalıyor, yerel üretici kazanıyor" projesi ile Kumluca ve çevre ilçelerdeki üreticiler gıda kurutma ve paketleme tesisine kavuşuyor.

İki adet soğuk oda

Proje kapsamında Beykent Toptancı Hali içerisinde hizmet verecek paketleme tesisinin inşaatı tamamlandı. Çevre düzenlemesinin ardından tesiste teknik makine ve ekipmanların kurulması sağlanacak. Tesis içerisinde iki adet soğuk oda, paketleme ve mal kabul alanı yer alıyor.

Maliyet düşecek, ürün değerlenecek

Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile yapılacak işbirliği ile hizmet vermeye başlayacak olan paketleme tesisi sayesinde ise üreticiler ürününü daha uygun fiyata paketlenerek lojistik maliyetlerini azaltmış olacak ve böylece hem iç pazara hem de dış pazara ürünlerini değerinde satabilecek.

Proje kapsamındaki kurutma tesisinin kurulumu ise devam ediyor. Kurutma tesisi de tamamlandığında sayesinde örtü altı üretimin en fazla yapıldığı Kumluca ve çevre ilçelerinde geçimini meyve ve sebze üretimi ile sağlayan küçük, orta ve büyük ölçekli üreticilerin ürünleri değerlendirileceği, gıda israfının önüne geçilmiş olacağı bildirildi.. - ANTALYA