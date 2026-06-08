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Antalya Limanı'nda kruvaziyer trafiği hareketlendi

Antalya Limanı'nda kruvaziyer trafiği hareketlendi
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Antalya, yıl başından bu yana 6 kruvaziyer gemisini ağırlarken, liman kapasitesinin artırılmasıyla yıl sonunda bu sayının 30-35'i bulması bekleniyor. Büyük gemilerin rotasına giren kent, turizmde ekonomik canlanma hedefliyor.

Dünyanın dört bir yanından turist konuk eden Antalya'da, kruvaziyer turizminde de hareketlilik arttı.

Deniz, kum, güneş destinasyonunun yanı sıra binlerce yıllık geçmişe sahip antik kentleri, doğal güzellikleri, hizmet kalitesiyle turizmde ön plana çıkan kentin, kruvaziyer turizmindeki payı da artıyor.

Bavul taşımadan, otel değiştirmeden birden fazla şehri, ülkeyi gezebilme imkanı sunan ve içinde havuzları, spa tesisleri, eğlence alanları, restoranları barındıran lüks gemiler, Antalya Limanı'na demirlemeye başladı.

Yıl başından bu yana 6 kruvaziyeri ağırlayan Antalya, son olarak Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından işletilen Malta bayraklı "Aroya"ya ev sahipliği yaptı.

Antalya büyük gemilerin rotasına girdi

QTerminals Antalya Limanı Genel Müdürü Hüseyin Sipahioğlu, AA muhabirine, limandaki kruvaziyer trafiğinin yaz döneminde daha da artacağını söyledi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin'in öncülüğünde QTerminals Antalya ile Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (ASBAŞ) arasında imzalanan işbirliği protokolü ile QTerminals Antalya Limanı'na ait 9 numaralı rıhtım ile ASBAŞ'a ait 10 numaralı rıhtımın, Liman Başkanlığının onayıyla ortak kullanıma açıldığını belirten Sipahioğlu, bu sayede büyük kruvaziyerleri de ağırlamaya başladıklarını bildirdi.

Sipahioğlu, martta gelen 294 metre uzunluğundaki Malta bayraklı "Celebrity Infinity" ile geçen hafta gelen 335,2 metre uzunluğundaki Malta bayraklı "Aroya" gemilerinin 9 ve 10 numaralı rıhtımlara başarılı bir şekilde yanaştığını kaydetti.

Temmuz, ekim ve kasım aylarında planlanan seferlerin olduğunu dile getiren Sipahioğlu, "Aroya gemisi, 10 kez daha Antalya'ya gelecek, bunun dışında 16 gemi daha var, 26 yapıyor. Yıl sonunda bu rakam 30-35'i bulabilir." dedi.

Gemi seferleriyle şehre gelen ziyaretçi sayısının artmasını beklediklerini anlatan Sipahioğlu, bu hareketliliğin özellikle esnaf, turizm işletmeleri ve şehir içi taşımacılık sektörü için önemli ekonomik katkı olacağını ifade etti.

Hüseyin Sipahioğlu, Antalya'nın Akdeniz'in önde gelen kruvaziyer liman şehirlerinden birisi olması için önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Gemi-kıyı konteyner vinçleri alacağız, konteyner rakamlarını artıracağız. Derinleştirme yapacağız. Direkt seferler olan büyük hatları limanımıza kazandırmaya çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun
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