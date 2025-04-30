Antalya'da Karavan ve Doğa Sporları Fuarı Açıldı

Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Karavan, Karavan Ekipmanları, Kamp, Doğa, Su Sporları, Tiny House, Modüler Evler, Doğa Sporları, Avcılık, Balıkçılık ve Otomotiv Fuarı (JOJO Caracanport) açıldı.

JOJO Fuarcılık tarafından, ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılışı yapılan fuarda, farklı bütçelere uygun tiny house, karavan ve farklı ekipmanlar sergilendi.

Vali Hulusi Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, karavanla son yıllara farklı bir turizm konseptinin hızla geliştiğini, özellikle Kovid-19 salgını ve depremden sonra karavana ilginin arttığını söyledi.

Avrupa ve ABD'de karavanın uzun yıllardır var olan bir turizm şekli olduğuna dikkati çeken Şahin, "Türkiye karavan turizmiyle yeni yeni tanışıyor, hızla da gelişiyor. Ciddi bir potansiyeli de bünyesinde barındırıyor. Antalya karavan rotalarında da bir numara." diye konuştu.

Şahin, karavanlarla doğa dostu turizm anlayışını benimsemenin önemine işaret ederek, doğayı korumak için doğru altyapının önemli olduğunu, bunun için herkese önemli görev düştüğünü anlattı.

Depremlerde karavanın öneminin arttığına değinen Şahin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya Valisi olarak görev yaptığını, o süreçte ilk 48 saatte İstanbul'dan gönderilen 150 civarında karavanın can simidi olduğunu ifade etti.

"Bilinirliği ve bulunurluğu artırmak istiyoruz"

JOJO Fuarcılık Genel Müdürü Hakan Görkem Işım da karavan denilince akla Antalya'nın geldiğini, Türkiye'nin herhangi bir kentinden karavan alan kişinin ilk olarak turizm kentini ziyaret ettiğini söyledi.

Fuarda 100 civarında firma ve 120 markanın yer aldığını vurgulayan Işım, şöyle konuştu:

"Herkesin bütçesine göre, yerine ve kullanımına göre ürün var. Depremler ve salgından sonra doğal hayata dönüşte önemli yol katettik. Mevzuatların belirlenmesiyle kullanıcıların hepsine hizmet veren bir fuar düzenledik. Amacımız, sektörün bilinirliğini ve bulunurluğunu artırmak. ABD ve Avrupa'da yaygın kullanımı var. Karavancılık, alternatif turizm kaynağı. Türkiye'de çok meraklıları var."

Işım, fuardaki karavanların fiyatının 150 bin ila 10 milyon lira arasında değiştiğini ifade etti.

Fuar, 4 Mayıs'a kadar gezilebilecek.