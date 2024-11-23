Antalya'da Kahve Festivali Coşkusu
Antalya'da düzenlenen kahve festivalinde 94 kahve markası ve 120 stant yer aldı. Festivalde tadım etkinlikleri, atölye çalışmaları, seminerler ve konserler ile dolu programlar gerçekleştirildi.
Antalya'da düzenlenen kahve festivali kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen festivalde, 94 kahve markası ve 120 stant yer aldı.
Festivalde, katılımcılara özel tadımlar, atölye uygulamaları, seminerler, canlı konserler ve sahne performansları sergilendi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de festivali ziyaret ederek, stantları gezdi.
Dreams Sales Machine tarafından "Şehri Uyandıran Festival" temasıyla İstanbul ve Ankara'dan sonra Antalya'da düzenlenen festivalde, 11 konser verilecek.
Festival, 24 Kasım'a kadar devam edecek.