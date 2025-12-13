Haberler

Antalya'da jeotermal kaynak işletme ruhsatlı saha ihale edilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 5 bin hektarlık jeotermal kaynak işletme ruhsatlı sahasının ihalesi 7 Ocak 2026'da yapılacak. Muhammen bedel 11 milyon 577 bin 550 lira olarak belirlenirken, geçici teminat 347 bin 326 lira oldu.

Antalya'da jeotermal kaynak işletme ruhsatlı bir saha ihale edilecek.

Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Ilıca mevkisinde yer alan jeotermal kaynak işletme ruhsatlı saha, açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Muhammen bedeli 11 milyon 577 bin 550 lira, geçici teminat bedeli ise 347 bin 326 lira olarak belirlenen 5 bin hektarlık sahanın ihalesi, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da, Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.

Şartname ve ekleri, söz konusu müdürlükte mesai saatleri içinde görülebilecek, 2 bin lira şartname bedeli ödenerek temin edilebilecek.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Fotoğrafın arkasından kriz çıktı! Erdoğan'la Putin yan yanayken, Şerif ayrı oturdu

Erdoğan'la Putin yan yanayken, o ilginç bir nedenle ayrı oturmuş
Estetik bağımlısı sosyal medya fenomeninin şüpheli ölümü tartışma yarattı

Estetik bağımlısı fenomenin şüpheli ölümü, son paylaşımları olay oldu
Kartal'da polis merkezinde bir şahıs bekçiye saldırarak silahını almaya çalıştı

Karakolda ortalık bir anda karıştı! İşte dehşete düşüren anlar
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal

Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal
Mehmet Akif Ersoy'a jandarmadan 11 soru! İşte aylık geliri

Jandarmadan 11 soru! İşte Mehmet Akif Ersoy'un aylık geliri
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın acı günü

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın acı günü
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi

Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi
Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı

İnkar ediyordu ama... Trump'ın başını yakacak fotoğraflar çıktı
Isınmayan petek şikayetiyle daireye giden usta şoke oldu! Boruyu çekince gerçek ortaya çıktı

Bu da oldu! Petek tamirine giden usta gördüğüne inanamadı
title