Antalya'da HORECA Sektörüne Yönelik Fuar Tanıtımı Yapıldı
5-7 Kasım'da düzenlenecek SYT Otel Ekipmanları Fuarı, turizm sektörüne önemli katkılar sağlamayı hedefliyor. Fuar, Antalya'da gerçekleştirilecek ve yangına dayanıklı ürünlerin sergileneceği bir panel ile zenginleştirilecek.

Antalya'da 5-7 Kasım'da düzenlenecek SYT Otel Ekipmanları Fuarı'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda, fuarın sektöre sağlayacağı katkılar ve organizasyonun detayları paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Fuar Direktörü Hakan Arslan, organizasyonun otel, restoran, kafeterya (HORECA) sektörüne yönelik ihtisas fuarı olacağını söyledi.

Arslan, fuarın Belek'teki bir otelin fuar merkezinde gerçekleştirileceğini belirterek, "Özellikle Antalya HORECA sektöründe Türkiye'nin en önemli merkezidir." dedi.

Fuarın VIP formatında planlandığını ifade eden Arslan, "Her şey dahil konseptiyle hem katılımcılarımızı hem de ziyaretçilerimizi üst düzey şekilde ağırlayabileceğimiz bir fuar olacak. Yaklaşık 80 firma ile 1500'ün üzerinde üst düzey yöneticiyi bir araya getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Son dönemde turizm sektöründe yangınlara bağlı hassasiyetlerin arttığına işaret eden Arslan, fuarda yangına dayanıklı ürünlerin sergileneceğini ve bu kapsamda bir panel düzenleneceğini aktardı.

Arslan, fuara Antalya'nın yanı sıra Güney Ege, İstanbul ve Ankara'dan önemli otel yöneticilerinin katılacağını, Balkan ülkeleri, Türk devletleri ve KKTC'den de ziyaretçiler beklediklerini kaydetti.

Fuarın, sektöre yeni işbirlikleri ve ihracat imkanı sunmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Ekonomi
