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Antalya'da Fiyat Etiketi Bulunmayan Dinlenme Tesislerine 4 Milyon TL Cezası

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Ticaret Bakanlığına bağlı Antalya Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri, fiyat etiketleri bulundurmayan dinlenme tesislerine, 4 milyon 654 bin 200 TL idari para cezası uyguladı.

TİCARET Bakanlığına bağlı Antalya Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri, fiyat etiketleri bulundurmayan dinlenme tesislerine, 4 milyon 654 bin 200 TL idari para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Fatih Uysan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Antalya'da Ticaret Bakanlığımıza bağlı Ticaret İl Müdürlüğümüz denetim ekipleri tarafından dinlenme tesislerine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, hediyelik eşya, yiyecek, içecek, tekstil ve deniz malzemeleri gibi birçok üründe fiyat etiketlerinin bulunmadığı yahut dolar ve avro cinsinde yazıldığı tespit edilmiş olup, bu tesislere ekiplerimizce toplamda 4 milyon 654 bin 200 TL idari para cezası kesilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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