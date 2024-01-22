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Antalya'da düzenlenen Hotel Equipment Fuarı 10 binden fazla kişi tarafından ziyaret edildi

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Antalya'da düzenlenen Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (Hotel Equipment), 10 binden fazla kişi tarafından ziyaret edildi. Fuar, yurt içi ve dışından 150'den fazla firmanın katılımıyla gerçekleşti ve sektör temsilcileriyle yenilikleri buluşturdu. Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği tarafından düzenlenen panel ve konferanslarla turizm sektöründeki yenilikler duyuruldu.

Antalya'da, 34'üncüsü düzenlenen Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı'nı (Hotel Equipment) 10 binden fazla kişi ziyaret etti.

ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yurt içi ve dışından 150'den fazla firmanın katıldığı fuar, 4 gün açık kaldı. Değişen ve gelişen teknoloji dünyasının yeniliklerini sektör temsilcileriyle buluşturan fuar, 10 binden fazla ziyaretçi ağırladı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin başta olmak üzere kent protokolünün de katıldığı fuarda, Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği, turizm sektöründe değişen ve gelişen yenilikleri düzenlediği panel ve konferanslarla duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TT Global Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Arslan, Hotel Equipment'in beklenenin üzerinde ilgi gördüğünü ifade etti.

Yeni iş bağlantıları kurmak isteyenlere fırsat sunduklarını aktaran Arslan, "Sektör profesyonelleri sezon öncesi hazırlıklarını bu fuarda tamamladı. Önümüzdeki yılın hazırlıklarına ise şimdiden başladık." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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