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Antalya'da Domateste İlk Hasatlar Başladı

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Antalya'nın Aksu ilçesinde 32 bin dekar alanda ekilen domateslerin ilk hasatları yapıldı. Geçen yıl 513 bin 352 ton domates hasat edilirken, bu yıl da benzer seviyelerin korunması bekleniyor. Kadın çiftçi Songül Çimen, çiftçilikteki deneyimlerini ve zorluklarını paylaştı.

Domateste ilk hasatlar gelmeye başladı

Geçen yıl Aksu İlçesinde 32 bin 916 dekar alandan elde edilen 513 bin 352 ton domates bu yıl da aynı seviyesini korudu

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde yaklaşık 32 bin dekar alana ekilen tane domatesin hasadı gerçekleştirildi.

Geçen yıl Aksu İlçesinde 32 bin 916 dekar alana ekilen ve 513 bin 352 ton elde edilen domates, bu yıl da aynı seviyesini korudu. Yaklaşık 32 bin dekar alana ekilen domatesin ilk hasatları yapılmaya başlandı.

"İlkokuldan bu yana seradayım"

Aksu İlçesi Kurşunlu Mahallesi'nde 11 dekar alanda domates üretimi yapan kadın çiftçi Songül Çimen, 30 yıldır çiftçilik yaptığını ve işini çok sevdiğini söyledi. Çimen, "İlkokuldan bu yana çiftçilik yapıyorum, seradayım. Çoğunlukla domates ekiyorum. Çiftçiliği çok seviyorum. Kadın halimde üretmeye devam ediyorum. 11 dekar serada domates ekiyorum. İlk hasadı bugün yapıyoruz" dedi.

"Ürünümüz güzel fiyata satıldı mı güler yüzle dönüyoruz"

İlk hasadının heyecanını yaşadığını dile getiren Songül Çimen, "İlk hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Sebze Hal'ine vardığımızda güzel paraya satılması bizi çok memnun ediyor. Kolaylıkla yetişmiyor bu ürünler. Kadın halimle mücadeleye devam ediyorum. Devletimizin de el uzatmasını istiyoruz. Biz kadın çiftçilere destek olsun istiyoruz. Sera da ayrı evde ayrı çalışıyoruz. Maliyetler arttı çiftçilikte. Ürünümüz güzel fiyata satıldı mı güler yüzle dönüyoruz" şeklinde konuştu.

"Çiftçiliği severek yapıyorum"

11 dekar alanda 100 ton ürün hasat edeceklerini kaydeden Çimen, "Hedefimiz domatesin iyi paraya satılması. 100 ton hasat ederiz diye düşünüyorum. Domates piyasası 25 TL ile 28 TL arasında değişiyor. Bakalım ne kadara verebileceğiz. Fişlerde iyi rakamlar yazıldığı zaman yüzümüz gülüyor. Para kazanınca işimize çok daha sıkı sarılıyoruz. Yüzümüz güldüğü taktirde üreticiliğe devam edeceğim. 2 çocuğum var onları okutuyorum. Kimseye muhtaç etmek istemiyorum. Çiftçiliği içimden gelerek ve severek yapıyorum. Devletimizden ardımıza destek istiyoruz" dedi.

Antalya'da Domateste İlk Hasatlar Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİLAL KARA - Ekonomi

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