ANTALYA'da 35 dönüm serada çiçek üretimi gerçekleştiren Ökkeş Duran, Türkiye'nin çiçek ihracatında Antalya'nın önemli yere sahip olduğunu belirterek, Avrupa ülkelerinden özellikle karanfil, gerbera ve sprey karanfil türlerine talep geldiğini söyledi. Avrupa'da Noel, Cadılar Bayramı ve benzeri özel dönemlerde çiçek talebinin önemli ölçüde arttığını kaydeden Duran, "Yaptığımız kaliteli çiçeğin yurt dışına gitmesi sadece bizim değil, ülkemizin de başarısı" dedi.

Antalya'da çiçek üretimi yapan Ökkeş Duran, Türkiye'nin çiçek ihracatındaki konumuna ve Avrupa pazarındaki taleple ilgili bilgi verdi. Türkiye'den gerçekleştirilen çiçek ihracatının önemli bölümünün Antalya'dan yapıldığını belirten Duran, Avrupa pazarında karanfil, gerbera ve sprey karanfilin öne çıktığını söyledi. Avrupa ülkelerinin yanı sıra, Orta Doğu, Rusya ve Gürcistan'a da çiçek gönderildiğini aktaran Duran, Romanya, Hollanda, İngiltere ve Bulgaristan'ın Avrupa'daki önemli alıcılar arasında yer aldığını ifade etti.

ÖZEL GÜNLERDE TALEP ARTIYOR

Avrupa'da belirli dönemlerde çiçek talebinin normal zamanlara göre ciddi oranda yükseldiğini belirten Duran, "Christmas'ta, Cadılar Bayramı'nda veya Sevgililer Günü'nde, Kadınlar Günü'nde talep çok çok artıyor normal zamana göre" dedi.

Üretim planlamasını bu dönemlerdeki talebe göre yaptıklarını anlatan Duran, "Zaten birçok ülkeden firmayla sözleşmeli çalışıyoruz" diye konuştu.

Avrupa'da karanfilin daha fazla tercih edilmesinin nedenlerine değinen Duran, "Dayanma süresi biraz daha fazla. Onun haricinde Avrupa'da özel günlere veya dayanma süresinden dolayı tercihleri karanfil üzerine" dedi.

'ÜLKEMİZİ TEMSİL EDİYORUZ'

Çiçek ihracatının yalnızca üreticinin kazancı açısından değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Duran, "İhracat bir ülke için önemlidir. Diğer çiçek üreticilerinin de ihracatta bulunmasını tavsiye ederim. Burada ülkemizi temsil ediyoruz. Ürettiğim kaliteli çiçeği Avrupa'ya ihraç ettiğim zaman onlar memnun kalırsa sadece ben kazanmıyorum, ülkem de kazanıyor" diye konuştu.

İhracatın ülkenin ve kentin uluslararası alandaki imajına katkı sağladığını belirten Duran, "Ürettiğimiz kaliteli çiçek yurt dışına gittiği zaman bu sadece bizim değil, ülkemizin de başarısı. O yüzden herkese ihracatı tavsiye ederim. Bir ülke için gerçekten önemli, yetiştirip dışarıya satmak çok önemli" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı