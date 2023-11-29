Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki'de Halk Ekmek Büfesi Açtı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, halkı uygun fiyatlı ekmekle buluşturmak için Akseki'nin Cevizli Mahallesi'nde Halk Ekmek Büfesi açtı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ilçelerdeki hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Akseki'nin Cevizli Mahallesi'nde EKDAĞ Halk Ekmek Büfesi açan Büyükşehir Belediyesi, Cevizli ve çevre mahallelerdeki vatandaşın, ucuz ekmeğe kavuşmasını hedefliyor. Yıllardır atıl durumda olan bir binayı tadilata alan Antalya Büyükşehir Belediyesi, yenilenen binayı EKDAĞ Halk Ekmek Büfesi olarak hizmete açtı. Çevre mahallere göre daha merkezi olan Cevizli Mahallesi'nde kurulan büfeden çevredeki 13 mahalle sakinlerinin faydalanması bekleniyor. Haftanın 7 günü hizmet veren Halk Ekmek Büfesi sabah 06.30'dan itibaren ekmek satışlarına başlıyor.

UCUZ VE GÜVENİLİR EKMEK

Cevizli Mahalle Muhtarı Harun Çınar, ekmek fiyatlarının yükselmesi sebebiyle "Buraya halk ekmek getirebilir miyiz?" şeklinde bir düşüncelerinin olduğunu söyledi. Çınar, "Bu düşünce sonrasında Akseki'de yapılan muhtarlar toplantısında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten Halk Ekmek Büfesi açılmasına dair bir talebimiz oldu. Sağ olsun Başkanımız uygun gördü ve Büyükşehir Belediyesi hemen çalışmalara başladı. Kısa süre içerisinde, uzun zamandır kullanılmayan binayı hazır hale getirdi. Bu durumdan çok memnunuz" dedi.

FIRIN EKSİĞİ GİDERİLDİ

Cevizli Mahallesi sakinlerinden Osman Çınar, "13 senedir burada yaşıyorum. Bu bölgede bir fırın eksiğimiz vardı. Halk Ekmek diğer yerlere göre daha ucuz. O yüzden mahallemizde Ekdağ Halk Ekmek Büfesi açıldığı için mutluyuz. Emeği geçen herkese, başta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TADI ÇOK BEĞENİLİYOR

Cevizli Mahallesi sakini Muharrem Erkan, önemli bir eksiğin giderildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği ekmeklerin ne koşullarda yapıldığı hakkında kafamızda soru işareti yok. Halk Ekmek'in ürünlerine güveniyoruz. Ayrıca Halk Ekmek ürünlerinin tadını da çok beğeniyoruz."