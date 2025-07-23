Antalya-Alanya Otoyolu'nun Temeli 25 Temmuz'da Atılıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya- Alanya Otoyolu'nun temelini 25 Temmuz'da atacaklarını belirterek, "Seyahat süresini sadece 36 dakikaya indireceğiz. Bu sayede yılda toplam 17,7 milyar lira ekonomik kazanım sağlayacağız" dedi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya ile Alanya arasında hızlı ulaşımı sağlayacak Antalya-Alanya Otoyolu'nun temelinin 25 Temmuz Cuma günü atılacağını kaydetti. Uraloğlu, "Bu dev projemizle sadece ulaşımı kolaylaştırmayacağız aynı zamanda bölgenin turistik, ekonomik ve sosyal gelişimine de katkı sağlayacağız. Toplam 122 kilometre uzunluğundaki otoyolun; 84 kilometresi ana yol, 38 kilometresi bağlantı yolları olmak üzere inşa edilecek. Güzergah Serik Kavşağı'ndan başlayarak Toros Dağları'nın eteklerinden ilerleyecek ve Konaklı'nın kuzeyinde Alanya Batı Kavşağı'nda son bulacak" ifadelerini kullandı.

'ZAMAN TASARRUFU SAĞLAYACAĞIZ'

Antalya ve Alanya'yı birbirine bağlayacak güzergahta 7 kavşak, toplam 4 bin 365 metre uzunluğunda 5 tünel, toplam 5 bin 966 metrelik 16 viyadük ve 4 otoyol hizmet tesisinin yer alacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Mevcut durumda yaklaşık 2,5 saat olan Antalya-Alanya arasındaki seyahat süresini sadece 36 dakikaya indireceğiz. Bu sayede yılda 16,9 milyar lira zaman tasarrufu, 800 milyon lira yakıt tasarrufu olmak üzere toplam 17,7 milyar lira ekonomik kazanım sağlayacağız. Ayrıca yıllık 47 bin ton karbon salımını da önlemiş olacağız" açıklamasında bulundu.

'BÖLGENİN REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAK'

Uraloğlu, yeni otoyolun özellikle yaz aylarında ciddi trafik yoğunluğu yaşayan Antalya-Alanya hattındaki mevcut kara yolunun yükünü önemli ölçüde azaltacağını belirterek, "Turizm, tarım ve lojistik açısından bu hattın modern bir otoyolla desteklenmesi bölgenin rekabet gücünü artıracak. Antalya'nın sebze-meyve üretim merkezleri ile ihracat noktaları arasındaki bağlantı daha verimli hale gelecek" dedi.

Antalya-Alanya Otoyolu'nun yalnızca bölgesel bir yatırım değil, aynı zamanda ulusal ölçekte stratejik bir adım olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Antalya-Alanya Otoyolu'nu ayrıca; önümüzdeki yıllarda hayata geçirmeyi planladığımız Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyolları ile İzmir, İstanbul ve Avrupa sınırına kadar uzanan kesintisiz otoyol ağına da entegre edeceğiz" ifadelerini kullandı.