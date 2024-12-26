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Antalya, 2023 Yılında Turist Sayısında Rekor Kırdı

Antalya, 2023 Yılında Turist Sayısında Rekor Kırdı
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Noel ve yılbaşı tatilleri nedeniyle yoğun bir turizm sezonu geçiren Antalya, 2023'te 17 milyonun üzerinde turist ağırlamayı bekliyor. Kasım ayında gelen turist sayısında yüzde 17 artış kaydedildi.

Turist sayısında tüm zamanların rekorunun kırıldığı, Noel ve yılbaşı tatilleri dolayısıyla yeni yıla yoğun girecek Antalya'da, kış sezonun da hareketli geçmesi bekleniyor.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'da yılbaşına sayılı günler kala hareketlilik arttı. Yılın 11 ayında 16 milyon 606 bin 501 turistle tüm zamanların rekorunun kırıldığı kentte, farklı ülkelerden misafirler tatilin keyfini çıkarıyor.

Kentte eskiden kasım-mayıs dönemi turizmde "ölü sezon" olarak nitelendirilirken, olumlu hava koşulları, sunulan hizmet ve etkili tanıtım faaliyetleri sayesinde bu yıl en hareketli kasım ayı yaşandı.

Kasımda yüzde 17 artışla Antalya'ya 474 bin 654 turist geldi. Kovid-19 salgını sonrası 2020'nin aynı ayında 105 bin 856 turistin tercih ettiği kentte, 2021'in kasım ayında 281 bin 619, 2022'nin aynı ayında 404 bin 653, geçen sene kasımda ise 404 bin 958 turist konuk edildi.

Hem iç hem dış pazardan erken rezervasyonların yoğun olduğu kentte, 2025 kış sezonunda kongre, fuar, golf ve futbol kampları gibi organizasyonlarla hareketlilik bekleniyor.

"Kongre ve spor grupları da olacak"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, AA muhabirine, en hareketli sezonu geçirdiklerini belirterek, kasım ayında da gelen turist sayısının tüm yıllara göre arttığını söyledi.

Yılı 17 milyonun üzerinde turistle kapatacaklarını ifade eden Saatçioğlu, "Kış aylarının iyi geçeceğini düşünüyoruz. Aralık ayının ilk haftalarında biraz düşüş olmasına rağmen kasımı baz alacak olursak ocak, şubat, mart aylarının da iyi olmasını bekliyoruz. Kitlesel turizmin yanı sıra kongre ve spor gruplarının rezervasyonları iyi durumda. Kış sezonunun da hareketli geçmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Saatçioğlu, kasım ayında Almanya, Rusya, İngiltere başta olmak üzere birçok pazarda artış olduğuna dikkati çekti.

Birçok pazardaki artışın gelecek için umut verici olduğunu belirten Saatçioğlu, "Verdiğimiz hizmet çok iyi. 'Her şey dahil' sisteminin çok iyi uyguluyoruz. Bu sene hava bizi destekledi, ekim-kasımda denize girdi misafirlerimiz. Dünyada bilinirliğimiz çok arttı. Kış aylarında gerçek rakibimiz Mısır, onlara yaklaşıyoruz, her geçen yıl daha iyi yol alıyoruz." dedi.

"Rezervasyonlar ileriye dönük hızlı ardım atmamızı sağlıyor"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu da Antalya'nın dünyadaki ilk 5 destinasyon içinde yer aldığını vurguladı.

Antalya'nın dünyadaki turizm başarısının onur verici olduğunu dile getiren Kavaloğlu, "Konaklama sektöründe dünyada çok önemli bir yerdeyiz. 'Her şey dahil' ve deniz, kum, güneş turizmi dediğimiz kitlesel turizmde dünyanın çok önünde ülkelerinden biriyiz. 2024 birçok zorluğa rağmen çok güzel geçti, 2025'e daha umutla bakıyoruz, rezervasyonlar umut verici." dedi.

Kavaloğlu, rezervasyon rakamlarının 2025 için çok anlamlı olduğuna dikkati çekerek, "İngiltere ve Almanya erken rezervasyonda çok önde gitti. Yurt içi pazarının da erken rezervasyon yaptırmaya başlaması bizim için avantaj oldu. Bizim ileriye dönük daha hızlı ardım atmamızı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Ekonomi
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