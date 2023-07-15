Anne ve bebek ürünlerinde Prime Day indirimleri devam ediyor

Amazon'un 2015 yılından bu yana her yıl tüm dünyada gerçekleştirdiği, Prime üyelerine özel fırsatlar sunan Prime Day'de anne, bebek ve oyuncak kategorilerinde de indirimler sunuluyor.

Amazon'un 2015 yılından bu yana her yıl tüm dünyada gerçekleştirdiği, Prime üyelerine özel fırsatlar sunan Prime Day'de anne, bebek ve oyuncak kategorilerinde de indirimler sunuluyor.

Şirket açıklamasına göre, 17 Temmuz'a kadar anne ve bebeklere özel giyim ve tekstil, oyuncak, bez, bakım ve beslenme gibi ürünler uygun fiyatlarla Amazon.com.tr'de bulunabiliyor.

Amazon.com.tr, bu yılki Prime Day'de kuralları değiştirerek Prime üyelerine özel indirimlerin uygulandığı ürünleri, müşterilerinin geri bildirimlerine göre belirledi. Müşteri odaklılığıyla tanınan Amazon Türkiye, müşterilerin en çok önerdikleri indirimleri belirlemek için tanınmış influencer'lar ve yayınlardan oluşan Prime İndirim Avcıları'nı görevlendirdi.

Prime İndirim Avcıları, Prime Day öncesinde takipçilerine ve okuyucularına ulaşarak müşterilerin en çok hangi ürünlerin indirime girmesinden heyecan duyacaklarını öğrenirken, 1 milyonun üzerinde indirim önerisi topladı. Prime Day'in başlamasıyla birlikte, Prime Fırsat Avcıları tarafından seçilen moda, kitap, ev aletleri ve daha birçok kategorinin yanı sıra ev ve yaşam kategorisinde de en çok önerilen ürün ve markalar Prime üyeleri için indirime girdi.

Prime'a katılmak isteyen müşteriler "www.amazon.com.tr/prime" adresinden 30 gün boyunca ücretsiz deneme başlatabiliyor.

Amazon Prime üyeleri, sepet miktarına bakılmaksızın aynı gün, ertesi gün, 2 gün ve randevulu teslimat seçeneklerinden yararlanabiliyor. Prime üyeleri, sınırlı süre için geçerli olan indirimlere ve sadece Prime'a özel ek indirimlere erken erişim elde ediyor. Prime üyeleri ayrıca, belirli ürünlerde 250 TL ve üzeri alışverişlerinde sepette yüzde 10 indirimden faydalanıyor.

Amazon Prime üyeleri, Prime Video ile aralarında "Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri" ve "Rüyanda Görürsün" gibi ödüllü birçok Amazon Originals film ve dizisinin de bulunduğu içeriklere ek ücret ödemeden primevideo.com ya da tablet, akıllı telefon ve akıllı TV'leri üzerinden Prime Video uygulaması aracılığıyla sınırsız bir şekilde erişebiliyor. Prime Gaming ile tüm Prime üyeleri, önde gelen oyunlarda oyun içi ayrıcalıklar, her ay yenilenen ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv'de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkıyla bütünsel bir oyun deneyimi yaşayabiliyor.