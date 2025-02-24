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Anne-babalar dikkat! Ticaret Bakanlığı harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor

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Piyasadaki güvensiz ürünlere yönelik denetimlerini sürdüren Ticaret Bakanlığı, ebeveynleri yakından ilgilendiren ve E-Bebek mağazalarında satılan 'Hello Baby' markalı bebek kıyafetinin piyasadan toplatılmasına karar verdi. Karara ürünün boğulma ve yaralanma riski taşıması gerekçe gösterildi.

Güvensiz ürünler için denetimlerini sıklaştıran Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' sayfasından tehlikeli ürünleri duyuruyor. Bakanlık son olarak E- Bebek mağazalarında satılan 'Hello Baby' markalı çıtçıtlı bebek atletinin boğulmalara neden olabileceğini gerekçe göstererek piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Anne-babalar dikkat! Ticaret Bakanlığı harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor

BEBEKLERİN YUTMA TEHLİKESİ VAR

Bakanlık, 17 Şubat 2025 itibarıyla küçük parçalara ayrılıp çocuklar için yutma tehlikesi oluşturan ürünün piyasaya arzının yasaklandığını ve toplatma işlemlerinin başlatıldığını duyurdu. Tüketicilerin söz konusu ürünü kullanmamaları ve ilgili firmayla iletişime geçmeleri tavsiye ediliyor.

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Anne-babalar dikkat! Ticaret Bakanlığı harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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