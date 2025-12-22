Haberler

Anne-babalar dikkat! Öğrencilerin sevdiği ürünün satışı yasaklandı, toplatılıyor

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, yaptığı denetimler sonucunda Taros markalı keçeli kalemlerin mevzuata aykırı ve sağlık açısından riskli olduğunu tespit ederek ürünlerin satışını yasakladı ve piyasadan toplatılmasına karar verdi.

  • Ticaret Bakanlığı, Taros markalı keçeli kalemlerin mevzuata uygun olmadığını ve sağlık riski taşıdığını açıkladı.
  • Taros markalı keçeli kalemlerin satışı durduruldu ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.
  • Tüketiciler, güvensiz olduğu ilan edilen ürünleri kullanmamaları konusunda uyarıldı.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yürütülen incelemeler sonucunda Taros markalı keçeli kalemlerin mevzuata uygun olmadığını ve sağlık riski taşıdığını açıkladı. Söz konusu ürünlerin özellikle çocuklar açısından tehlike oluşturduğu belirtildi.

GÜBİS ÜZERİNDEN KAMUOYUNA DUYURULDU

Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı duyuruda, yapılan son denetimlerde bir kırtasiye ürününün kullanımının güvensiz bulunduğunu bildirdi. İncelemeler, yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirildi.

SATIŞI YASAKLANDI, PİYASADAN TOPLATILIYOR

Denetimler sonrası alınan kararla Taros markalı keçeli kalemlerin satışının durdurulduğu ve piyasadan toplatılmasına hükmedildiği açıklandı. Kararın, tüketici güvenliğinin ve özellikle çocuk sağlığının korunması amacıyla alındığı vurgulandı.

TÜKETİCİLERE UYARI

Yetkililer, tüketicilerin GÜBİS üzerinden yapılan duyuruları takip etmeleri ve güvensiz olduğu ilan edilen ürünleri kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
500

