Ankara Ticaret Odasında '5. Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları' başladı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'nı sadece bir etkinlik olarak değil, geleceği birlikte düşünme ve tasarlama zemini olarak gördüklerini belirtti.

Baran, ATO Congresium Kongre ve Sergi Salonu'nda düzenlenen, "5. Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları"nın açılışında yaptığı konuşmada, ticaret, teknoloji ve markalaşmayı aynı eksende buluşturan anlayışla yol aldıklarını söyledi. Söz konusu etkinliğin de bu vizyonun en güçlü yansımalarından biri olduğunu anlatan Baran, bu yılki temanın "Braind Conference", sloganlarının ise "Marka yapan zekalar, yapay zeka ile buluşuyor" olduğunu bildirdi.

Yeni bir çağın içinde olunduğuna işaret eden Baran, "Yapay zeka, sadece teknoloji değil, kalkınma modeli, rekabet gücü ve gelecek inşa aracıdır. Veriyi anlamlandıran, süreçlerini optimize eden ve müşterisini daha iyi tanıyan şirketler, hız, verimlilik ve maliyet avantajını aynı anda yakalayabiliyor." diye konuştu.

Baran, her güçlü dönüşüm gibi, yapay zekanın da beraberinde büyük fırsatlar ve yeni riskler getirdiğinin altını çizerek, siber güvenlikten istihdama, enerji ve su tüketiminden etik meselelere kadar birçok başlığın bir arada düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

"Yapay zeka, adil ve şeffaf olmalı"

Bu doğrultuda, insanı merkeze alan dönüşümün inşa edilmesinin elzem olduğunu dile getiren Baran, "Yapay zeka, adil ve şeffaf olmalı, insanlığı ve insanca yaşamı güçlendirmeli, insan onuruna hizmet etmeli, toplumsal fayda üretmeli ve adil rekabeti desteklemeli. Bugün attığımız her adım, aslında geleceğin dünyasını şekillendiriyor. Eğer bu süreci doğru yönetemezsek, hız bizi ileriye değil, hataya götürebilir. Ancak doğru yönetirsek, ülkemizi ve şehrimizi çok daha güçlü noktaya taşıyabiliriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yapay zeka ile yeni tanışmadığını belirten Baran, savunma sanayisindeki başarı ile yapay zeka arasında çok güçlü bağ olduğunu aktardı. Savunmanın sadece fiziksel güçle değil, veriyle, algoritmalarla ve karar hızlarıyla şekillendiğine değinen Baran, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısının, yapay zekayı sadece kullanan değil, geliştiren ülke olma yolunda attığı adımlardan kaynaklandığını söyledi.

Baran, Ankara'nın bu alanda şanslı şehir olduğuna dikkati çekerek, "Savunma sanayi ekosistemi, sağlık, ulaşım, güvenlik gibi alanları besleyerek, onların da gelişimini hızlandırarak, Başkent'i bir marka üretim üssü ve teknoloji çekim merkezi haline getirebilir. Marka ile yapay zeka, yani teknoloji arasındaki ilişki doğrudan bir varlık ve rekabet meselesidir. Teknoloji markayı büyütür, hızlandırır ve güçlendirir. Marka ise teknolojiye ruh verir, anlam katar ve onu insanla buluşturur. Bu yüzden 'yapan zeka ile yapay zekanın buluşması', sadece teknik bir birleşim değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"Değişimin içinde yer almamız kaçınılmaz"

Bu buluşmanın, adalet, vicdan, etik ve fırsat eşitliği gibi değerlerle şekillenmesinin önemine işaret eden Baran, Ankara'nın sahip olduğu üniversite, teknokent ve güçlü kamu altyapısıyla bu yarışta çok önemli avantaja sahip olduğunu vurguladı. Ankara'yı teknoloji, değer ve kültür üreten marka şehir haline getirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Baran, şunları kaydetti:

"Değişimin içinde yer almamız kaçınılmaz. Yapay zekayı en hızlı adapte eden ve ekonomik değere dönüştüren şehirlerden biri olmak zorundayız. Geleceği takip eden değil, geleceği tasarlayan olmak durumundayız. Bu nedenle Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'nı sadece bir etkinlik olarak değil, geleceği birlikte düşünme ve tasarlama zemini olarak görüyoruz. 2 gün boyunca alanında uzman konuşmacılarla, panellerle, eğitimlerle ve deneyim alanlarıyla, yapay zekadan markalaşmaya uzanan geniş bir perspektifi birlikte ele alacağız."

ATO'da, 120'yi aşkın yerli ve yabancı konuşmacının yer aldığı Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları, yarın sona erecek.