Ankara Ticaret Odası Üyeleri, Yerli Üretim İçin Onaylı Tedarikçi Listesi Hakkında Bilgilendirildi

Ankara Ticaret Odası Üyeleri, Yerli Üretim İçin Onaylı Tedarikçi Listesi Hakkında Bilgilendirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve milli üretimi desteklemek için oluşturduğu onaylı tedarikçi listesi hakkında ATO üyelerine bilgi verdi. ATO Başkanı Gürsel Baran, yerli üretimin ekonomik kalkınma ve milli güvenlik açısından önemine değindi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) üyeleri, Milli Savunma Bakanlığının (MSB) yerli ve milli üretimi desteklemek amacıyla oluşturduğu "onaylı tedarikçi listesi"ne katılım koşulları ve avantajları hakkında bilgi aldı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından düzenlenen "Onaylı Tedarikçi Aday Bilgilendirme Toplantısı" ATO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, MSB'nin yerli ve milli üretimi desteklemek amacıyla oluşturduğu onaylı tedarikçi listesine katılım koşulları ve avantajları hakkında ATO üyelerine bilgi verildi.

MSB Tedarik Şube Müdürlüğü Giyim Kuşam Kısım Amiri İkmal Komando Binbaşı Ercan Eken, konuya ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı.

"Dışa bağımlılığı azaltmak için"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin kendi kaynaklarıyla geliştirdiği ürünleri tercih etmenin üretime, ticarete, istihdama, vergi gelirlerine ve teknolojik gelişime katkı sağladığını ifade etti.

Baran, yerli üretimin önemine işaret ederek, "Yerli üretim, yalnızca ekonomik kalkınmanın değil, aynı zamanda milli güvenliğin ve tam bağımsızlığın da temelidir. Özellikle stratejik alanlarda, ülke içinde üretilen ürünleri kullanmak ve dışa bağımlılığı azaltmak, güçlü ve dirençli bir ekonomik yapının kapılarını açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ordunun sahada kullandığı her yerli ürünün ortaya konulan emeğin ve vizyonun bir yansıması olduğunu vurgulayan Baran, MSB'nin onaylı tedarikçi listesinin, ülkenin üretim potansiyelini sahaya taşıyan güçlü bir köprü niteliğinde olduğunu aktardı.

Baran, Bakanlığın bu listeye yeni firmaları dahil etme kararlılığının, üretim kabiliyeti yüksek, nitelikli işletmeler için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizler, üyelerimizi her fırsatta bu tür stratejik alanlara yönlendirmeye, teşvik etmeye gayret ediyoruz. Toplantının da üyeler ile devlet arasındaki işbirliğinin, üretimden sahaya uzanan yolculuğun önemli bir halkası olduğuna inanıyorum."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
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