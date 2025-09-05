Ankara Ticaret Odası'nın Akıllı Asistan Projesi Dünya Birincisi Oldu

Dijitalleşme ve yapay zeka teknolojilerinde projeler hayata geçiren ATO, 'akıllı asistan' projesiyle 2025 Dünya Odalar Yarışması'nda 'En İyi Oda İnovasyonu Projesi' kategorisinde dünya birincisi oldu.

Ankara Ticaret Odası (ATO), yapay zeka destekli sohbet robotu 'ATONET Akıllı Asistan' projesiyle, ICC Dünya Odalar Federasyonu'nun 14. Dünya Odalar Kongresi kapsamında düzenlediği '2025 Dünya Odalar Yarışması'nda 'En İyi Oda İnovasyonu Projesi' kategorisinde dünya birincisi oldu. ATONET mobil uygulamayla, 2023 yılında aynı kategoride dünya birinciliği elde eden ATO, bu yıl da 41 ülkeden 83 proje arasından sıyrılarak, finalde Birleşik Krallık, Sırbistan ve İran'ı geride bıraktı ve yeniden dünya şampiyonluğunu göğüsledi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası'nın inovasyon kategorisinde bir kez daha dünya birincisi olmasından gurur duyduklarını belirterek, "Ankara Ticaret Odamızın dönüşümde lider ve yenilikte öncü vizyonunu tüm dünyaya gösterdik. Bu gurur hepimizin. Üyelerimize değer katma, ticareti kolaylaştırma, iş dünyamızı geleceğe taşıma hedefinden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Avustralya'nın Melbourne kentinde, 14. Dünya Odalar Kongresi kapsamında gerçekleştirilen '2025 Dünya Odalar Yarışması'nın final programı ve sonuçlarının açıklandığı kongre gala gecesine ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ali Yılmaz, ATO Bilişim Teknolojileri Meslek Komitesi Başkanı Gökhan Ertek ve proje geliştirme ekibinde görevli ATO personeli ile birlikte katıldı.

ATO, Birleşik Krallık, Sırbistan ve İran'ı geride bıraktı

'ATONET Akıllı Asistan' projesinin ATO adına Gökhan Ertek tarafından sunulduğu finalde, Ankara Ticaret Odası, Birleşik Krallık'tan Business West'in 'Uluslararası Ticarette İnovasyon; Carnet Takip Sistemi ve CarnetCheck', Sırbistan'dan Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası'nın 'KOBİ'lere Dijital ve Yapay Zeka Dönüşüm Desteği' ve İran'dan İran Ticaret Odası'nın 'CHaCHa Sohbet Robotu' projelerini geride bırakarak birinciliği göğüsledi.

Yarışmanın sonuçları 14. Dünya Odalar Kongresi'nin gala gecesinde açıklandı. ATO Başkanı Gürsel Baran, birincilik ödülünü Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun elinden aldı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, dijitalleşme ve yapay zeka teknolojileri alanında bir kez daha elde ettikleri bu birincilikle Türkiye ve Başkent'in adını dünyaya duyurmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Ankara Ticaret Odası olarak, bir kez daha tescillenen dünya birinciliğimiz ile dijitalleşme ve yapay zeka teknolojilerinde, küresel çapta örnek bir model, bir marka haline geldik. Ankara Ticaret Odamızın dönüşümde lider ve yenilikte öncü vizyonunu tüm dünyaya gösterdik. Birlikte yine, yeniden başardık ve hep başaracağız. Bu gurur ATO'nun 170 bin üyesiyle birlikte hepimize ait. Bu süreçte bizden desteklerini esirgemeyen, Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na, bu vizyonu ortaya koyarak, hayata geçirilmesine katkı sunan ATO Yönetimi ve Meclisi'ne, Projenin geliştirilmesi ve üyelerimizin kullanımına sunulması sürecini büyük bir özveriyle yürüten Proje Koordinatörü ATO Yönetim Kurulu Üyemiz Adem Ali Yılmaz'a, finaldeki sunumuyla projemize değer katan Bilişim Teknolojileri Meslek Komitesi Başkanımız Gökhan Ertek'e, büyük emek ve özveriyle proje geliştirme ekibinde görev alan ATO personeline teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANKARA