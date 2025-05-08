Ankara Sanayi Odası, Meslek Liseleri ile İş Birliği Protokolleri İmzaladı

Ankara Sanayi Odası (ASO), sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak için üç meslek lisesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

Okul-sanayi iş birliğine yönelik çalışmalarını sürdüren Ankara Sanayi Odası, Nevzat Hüseyin Tiryaki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iş birliği protokolleri imzaladı. ASO Başkan Yardımcısı Ercan Ata'nın katılımıyla yapılan törende, iş birliği protokollerini ASO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Cansız ile Akyurt Kaymakamı Mehmet Tunç, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldız, Akyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çırakoğlu ve okul müdürleri imzaladı. ASO 28 No'lu Mobilya Sanayi Meslek Komitesi ile 34 No'lu Büro/Ofis Mobilyaları Sanayi Meslek Komitesi öncülüğünde imzalanan protokollere göre "Mobilya ve İç Mekan Tasarımı" alanı bulunan üç okulun eğitsel ve sosyal gereksinimlerinin giderilmesi yoluyla güçlendirilmesi sağlanacak. Ayrıca sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine destek verilecek.

"Meslek liselerine desteğimizi sürdüreceğiz"

ASO Başkan Yardımcısı Ercan Ata, imza töreninde yaptığı konuşmada meslek liselerinin potansiyelini ortaya çıkarmak için yatırımın şart olduğunu belirterek, "Bu kapsamda biz de Ankara Sanayi Odası olarak Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Seyit Ardıç'ın vizyonu ve komitelerimizin çalışmalarıyla meslek liselerine desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Akyurt Kaymakamı Tunç ise eğitimle ilgili projelere çok önem verdiklerini ifade ederek, "Okul-sanayi iş birliği konusunda hassasiyetimiz üst düzey. Mesleki teknik eğitim konusunun ilçemizde daha da yaygın hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara Sanayi Odası da hem sanayimizin gelişmesi konusunda hem de mesleki eğitime yönelik çalışmalarıyla yapıcı bir unsur. Çalışmaların artarak devam etmesini umuyorum. Bu kapsamda protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

ASO'da düzenlenen protokol imza törenine ASO Meclis Üyeleri Mustafa Oğuz Güler ve Harun Yıldırım, ASO 34 No'lu Meslek Komitesi Başkanı Murat Karakaş ve Komite Başkan Yardımcısı Ömer Volkan Ulusoy, ASO 28 No'lu Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı İlker Başar, Komite Üyeleri Tuna Arslan, Fatih Turgut ve Eralp Ata, ASO Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Yaman, Mamak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Deniz Toydemir, Akyurt İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kenan Çiçek ile okul öğretmenleri de katıldı. - ANKARA