Ankara, Sağlık Turizminde Dünya Ligi Hedefliyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın sağlık sektöründe güçlü bir altyapıya sahip olduğunu belirterek başkenti bu alanda dünya ligine taşımayı hedeflendiklerini bildirdi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda düzenlenen "Sağlık Odağında Yatırım Paneli ve Çalıştayı", Baran ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Baran, burada yaptığı konuşmada, sağlık sektörünün tüm dünyada stratejik sektörler arasında yer aldığına işaret ederek ortalama yaşam süresi ve yaşlı nüfusun artması, erken teşhis ve tedavi yöntemlerinin yaygınlaşması ve Kovid-19 gibi süreçlerin, sektörün önemini daha da arttırdığına dikkati çekti.

Sağlık sektöründe yeni girişim ve yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu, Ankara'nın da sağlık yatırımı için uygun altyapıya sahip olduğunun altını çizen Baran, "Ankara tıp fakülteleri, devlet, vakıf ve üniversite hastaneleriyle, sağlık turizmi yapmaya yetkili 400'e yakın sağlık işletmesiyle sağlık turizmi yapmaya son derece elverişli bir şehir. Medikal alanda üretimin yaklaşık yüzde 40'ı Ankara'da gerçekleştiriliyor. Termal kaynaklarımız da büyük bir potansiyel barındırıyor. Tüm bu unsurları bir araya getirdiğimizde, Ankara sağlık turizminde Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri durumuna geldi. Şimdi hedefimiz, Ankara'yı dünya ligine taşımak." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'nın termal sağlık alanındaki potansiyeline ve yatırım ihtiyacına da vurgu yapan Baran; Kızılcahamam, Haymana ve Ayaş gibi ilçelerin termal sulara sahip olduğunu, tesisleşmeye ve yatırıma ihtiyacın olduğunu da belirtti.

"Sağlık alanında atılacak her adımın destekçisi olacağız"

Sağlık turizminin ekonomik katkısına dikkati çeken Baran, 2022'de Türkiye'ye sağlık turizmi kapsamında gelen yabancı sayısının 1,2 milyon olduğunu ve bu değerin 2024'te 1,5 milyona ulaştığını hatırlattı.

Baran, bu turistlerin yaklaşık 400 bininin Ankara'ya geldiğini ve sağlık turizminde harcamanın 7-8 bin dolara kadar yükseldiğini belirterek sağlık hizmetlerini, başkentte güçlü altyapı ve nitelikli insan kaynağına uygun koşullarla almanın mümkün olduğunu kaydetti.

Sağlık hizmeti almaya gelen turistlerin Kapadokya ve Konya gibi yakın destinasyonlara da ilgi gösterdiğini belirten Baran, bu durumun Ankara ve çevresi için yeni turizm fırsatları doğurduğunu söyledi.

Sağlık turizminin gelişmesi önündeki engellerden birinin yurt dışına direkt uçuşlar olduğunu vurgulayan Baran, "ATO olarak sağlık alanında atılacak her adımın destekçisi olacağız. Bu çalıştaydan çıkacak sonuçları da yakından takip edeceğiz. Şehrimiz kazansın istiyoruz." ifadelerini kullandı.???????