Ankara'nın ünlü AVM'sinin sahibi vefat etti

Ankara'nın ünlü AVM'sinin sahibi vefat etti
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Ünlü iş insanı İsmet Celebcioğlu hayatını kaybetti. Celebcioğlu, Ankara'nın en meşhur AVM'lerinden olan Cepa'nın kurucusu ve onursal başkanıydı.

Ünlü iş insanlarından olan İsmet Celebcioğlu hayatını kaybetti. Ankara'da bulunan Cepa Alışveriş Merkezi'nin kurucusu ve onursal başkanı olan Celebcioğlu 86 yaşındaydı.

İŞ DÜNYASI YASTA

Cebelcioğlu, Ankara'daki CEPA AVM'yi 2007 yılında inşa ettirmiş ve iş dünyasında tanıdık bir sima haline gelmişti. Yaptığı bağışlarla bilinen Celebcioğlu'nun vefatı, iş dünyasında büyük bir üzüntüye neden oldu.

Ankara'nın ünlü AVM'sinin sahibi vefat etti

CENAZESİ TÖRENİ BUGÜN

İsmet Celebcioğlu'nun cenazesi bugün Ankara Ahmet Hamsi Akseki Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

Ankara'nın ünlü AVM'sinin sahibi vefat etti

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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